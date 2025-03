«Aumenteremo controlli e sanzioni sugli incivili»

TERMOLI. Il ruolo di sentinelle del decoro urbano, a Termoli, non ci dispiace esercitarlo. Soprattutto, perché le segnalazioni a cui diamo evidenza (ma ci sono anche quelle interne che risolvono minutamente disagi e problemi per le vie brevi) poi riescono a essere gestite e smaltite… come i rifiuti abbandonati negli ultimi giorni in piazza del Papa.

Così, poche ore dopo la nostra ‘denuncia pubblica’, sullo scempio accanto ai contenitori di indumenti usati e olio vegetale, l’assessore all’Ambiente Silvana Ciciola è intervenuta direttamente, sollecitando la rimozione della micro-discarica, che si era venuta a formare a causa dell’abbandono illegale dell’immondizia.

La Rieco Sud si è mossa subito e ha bonificato il sito, l’assessore Ciciola ha così commentato: «Purtroppo, si ripete sul nostro territorio il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti. E’ un atto di grave danno all’ambiente e di offesa verso quei cittadini corretti che collaborano al buon andamento della raccolta differenziata, del decoro e di chi ha ancora vivo il senso civico. Maggiori controlli e punizioni severe saranno quelli che promuoveremo, nel segno di quella tolleranza zero che abbiamo da subito annunciato come linea d’azione verso chi manca di rispetto alla nostra città».

Emanuele Bracone