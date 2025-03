Auto contro scooter in via Madonna delle Grazie, ferito un ragazzo

TERMOLI. Un ragazzo in sella al proprio scooter è rimasto coinvolto in un incidente stradale, stasera, in via Madonna delle Grazie, in cui si è scontrato con una Tiguan bianca.

Sul posto sono intervenuti il 118 Molise, coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza, i Carabinieri della compagnia di via Brasile e i Vigili del fuoco del distaccamento di contrada Pantano Basso, che si sono occupati di mettere in sicurezza il motociclo e l’area dell’impatto.

Il giovane centauro è stato trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo, con una sospetta frattura alla gamba. Inevitabile il capannello di persone accorsa in un segmento di viabilità particolarmente traffico nel sabato sera. Riflessi altrettanto obbligati sulla circolazione, che è stata rallentata per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi del sinistro.