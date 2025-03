Autobus a metano: la consegna dei 12 nuovi mezzi entro il giugno 2026

TERMOLI. C’è chi attende con ansietà l’arrivo dei nuovi autobus urbani a metano commissionati e acquistati dal Comune di Termoli, ma il contratto prevede la fornitura completata entro il giugno 2026, non a breve.

I Il contratto di fornitura siglato dall’amministrazione adriatica non li prevede a stretto giro, ma entro un anno e mezzo dalla fine del 2024, ossia per i nuovi autobus a metano la consegna è garantita entro il mese di giugno del 2026. Il trasporto pubblico di Termoli si sta preparando, dunque, ma con tempi lunghi, a un’importante svolta all’insegna della sostenibilità. Il Comune ha concluso la gara d’appalto per l’acquisto di nuovi autobus a metano, che andranno a potenziare il servizio urbano migliorando l’efficienza e riducendo l’impatto ambientale.

L’acquisto degli autobus è stato autorizzato con delibera della Giunta Comunale n. 336 del 4 dicembre 2024, che ha previsto il ricorso a una procedura aperta ad evidenza pubblica, secondo quanto stabilito dal Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023).

L’iter amministrativo è stato portato avanti dal Servizio Mobilità del Comune, con l’obiettivo di selezionare la miglior offerta in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, tenendo conto del rapporto qualità/prezzo. A seguito della pubblicazione del bando sulla piattaforma digitale Traspare, la Centrale Unica di Committenza di Termoli ha ricevuto un’unica offerta, quella della società Tessitore Sps, con sede a Vasto. L’azienda si è aggiudicata la fornitura con un ribasso del 6,70%, per un importo complessivo di 3.302.820,00 euro, garantendo la consegna di 4 autobus da 12 metri e 8 autobus da 8 metri, tutti alimentati a metano. Per assicurare una gestione efficace del contratto, il Comune ha nominato la dott.ssa Paola Iafelice come Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC).

Il suo incarico sarà quello di monitorare l’intera fase di fornitura, assicurandosi che gli autobus rispettino gli standard di qualità previsti e che l’appalto venga eseguito nei tempi stabiliti. Il contratto siglato prevede che i nuovi mezzi vengano consegnati entro il 30 giugno 2026.