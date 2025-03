Autobus in panne e pioggia, «Che odissea per noi studenti pendolari del trasporto urbano a Termoli»

TERMOLI. Tra i disagi causati dal maltempo, oggi, quelli subiti da studenti pendolari della zona di contrada Casa La Croce. A riferirlo una studentessa: «Alcuni di noi ci siamo trovati ad affrontare una situazione piuttosto scomoda e fuori dal comune.

A causa di un’imprevista rottura del mezzo di trasporto, siamo stati costretti a prendere una circolare che si presentava in condizioni davvero poco ottimali: il veicolo era non solo danneggiato, ma anche completamente bagnato, rendendo il viaggio un’esperienza decisamente spiacevole. Il problema è iniziato questa mattina, quando ha subito un guasto l’autobus urbano destinato a portare gli studenti verso la scuola. A causa delle condizioni climatiche avverse, con pioggia incessante durante la notte, il mezzo ha accumulato acqua al suo interno, creando una situazione di disagio.

Già abituati a lunghe attese, ci siamo trovati a dover affrontare una lunga e scomoda percorrenza in un veicolo con i sedili bagnati e la circolazione compromessa da alcuni guasti tecnici. In conclusione, quella di oggi è stata una giornata difficile per molti, ma anche un’occasione per riflettere sulle condizioni del trasporto pubblico e sull’importanza di garantire un servizio di qualità, soprattutto quando si tratta della sicurezza dei più giovani».