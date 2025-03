«Aveva manifestato dolori a schiena e spalla», dalle maestre la testimonianza su Nicola Di Carlo

GUGLIONESI. La notizia si era diffusa nella giornata di ieri anche in paese, a Guglionesi, in vista dell’autopsia fissata per domattina, a Torino. Ora è stata resa nota dalla Tgr del Piemonte: «L’autista aveva dolori alla schiena e a una spalla».

Un ulteriore indizio che a causare la tragedia nel Po sia stato un malore, costato la vita al 63enne Nicola Di Carlo, il conducente (e contitolare) della Di Carlo Tours, finito nel fiume all’altezza dei Murazzi, alle 17.33 di mercoledì scorso.

Secondo quanto viene riferito, l’autista che aveva accompagnato una scolaresca lombarda al Museo Egizio, aveva palesato disturbi fisici, quasi a un preinfarto.

Lo rivelano le parole delle maestre che avevano accompagnato i bambini.