Bach in the Subways: musica eccelsa per le orecchie degli utenti all’ufficio postale di via Mario Milano

TERMOLI. Si è chiuso questa mattina, a Termoli, dalle 9.30 alle 11.30, il trittico di concerti negli uffici postali molisani più importanti.

Dopo Campobasso e Isernia, appena ieri nel capoluogo pentro e sabato scorso in via Pietrunto, oggi i musicisti del Conservatorio Perosi hanno deliziato gli utenti che si sono recati in via Mario Milano.

Sportelli che divengono ‘loggioni’ in miniatura e spazi che si aprono alla cultura.

Di scena, l’ultima tappa della decima edizione molisana di “Bach in the Subways”, che quest’anno si svolgeranno tutte negli uffici postali.

Protagonisti dell’iniziativa 17 allievi del Conservatorio “Lorenzo Perosi” di Campobasso (tredici pianisti, due chitarristi e due flautisti), che dal 2015 porta avanti in Molise la rassegna internazionale, nata nel 2010 nella metropolitana di New York con l’obiettivo di portare la musica classica tra la gente e dal 2015 celebrata in tutto il mondo alla fine di marzo in concomitanza con la nascita di Johann Sebastian Bach, quest’anno nel suo 340º anniversario.

Gli allievi hanno eseguito alcune tra le opere più famose del compositore tedesco, richiamando l’attenzione di tanti clienti che tra le 9.30 e le 11.30 si trovavano in ufficio.

Ad accompagnare gli studenti del Conservatorio, la coordinatrice del progetto Brunella De Socio e Francesco Iapaolo, alla presenza della direttrice di filiale Gabriella Lascialandà e del direttore provinciale Michelangelo Petrollino.

“Il bilancio di questa edizione – hanno commentato gli insegnanti – è estremamente positivo. La musica del grande Maestro tedesco ha raggiunto il cuore delle persone che per un momento hanno potuto godere della sua bellezza e perfezione assoluta. I nostri studenti, ottimamente preparati dai docenti, hanno aggiunto qualcosa in più: vedere dei giovani che si dedicano con passione alla musica ci rende tutti più ottimisti per il nostro futuro. Ringraziamo in particolare Poste Italiane che ci ha ospitato nelle sue sedi di Campobasso, Isernia e Termoli e gli studenti che si sono esibiti”.

Emanuele Bracone