Bandiera Blu: a Termoli lezioni di “turismo green”

TERMOLI. Si è concluso ieri a Termoli il Corso di Formazione sui Sistemi di Amministrazione Efficiente e sui Criteri Blue Flag, un’importante iniziativa che ha coinvolto esperti del settore turistico e ambientale. L’evento, svoltosi dal 24 al 28 febbraio 2025, ha rappresentato un’opportunità unica per approfondire le migliori pratiche di turismo sostenibile, gestione ambientale e promozione del marchio Bandiera Blu.

Ci siamo recati all’evento conclusivo alla Cala Sveva Beach Club, per intervistare gli attori istituzionali del progetto.

Un programma ricco di contenuti

Durante le cinque giornate di formazione, i partecipanti hanno avuto modo di confrontarsi con esperti del settore e approfondire tematiche fondamentali per lo sviluppo di un turismo sempre più responsabile e inclusivo.

📌 Giorno 1: Introduzione al Programma Bandiera Blu e Turismo Sostenibile

Storia, obiettivi e criteri della Bandiera Blu

Benefici per le destinazioni turistiche e gli operatori del settore

Principi di turismo sostenibile e analisi di casi studio italiani e internazionali

📌 Giorno 2: Buone pratiche di sostenibilità per il turismo

Riduzione della plastica e gestione dei rifiuti

Risparmio energetico e idrico nelle strutture turistiche

Tecniche innovative in eco-bio cosmetici per servizi balneari

Visita alle Spiagge Abili di Montenero di Bisaccia per approfondire l’accessibilità e il turismo inclusivo

di Montenero di Bisaccia per approfondire l’accessibilità e il turismo inclusivo Workshop su storytelling e strategie di marketing per la promozione della Bandiera Blu

📌 Giorno 3: Conoscenza del territorio e coinvolgimento delle comunità

Esplorazione delle risorse naturali, culturali e storiche di Termoli

Creazione di campagne di sensibilizzazione per turisti e residenti

Sviluppo di progetti di collaborazione tra autorità locali, imprese e associazioni per il miglioramento dell’offerta turistica

📌 Giorno 4: Il mare come risorsa per il turismo sostenibile

Tecniche innovative per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari legati al mare

Sicurezza in mare e gestione sostenibile delle imbarcazioni per una navigazione responsabile

📌 Giorno 5: Presentazione dei progetti finali e valutazione

Discussione sulle strategie per implementare un turismo più sostenibile e inclusivo

Presentazione di progetti di marketing, piani di sostenibilità e checklist per migliorare l’accessibilità delle destinazioni turistiche

Un passo avanti per il turismo sostenibile

Il corso ha permesso ai partecipanti di acquisire strumenti concreti per migliorare la gestione delle destinazioni turistiche e per favorire un approccio più responsabile e rispettoso dell’ambiente. Con la distribuzione degli attestati di partecipazione, si chiude un’importante esperienza formativa, con la speranza che le conoscenze acquisite possano tradursi in azioni concrete a beneficio del territorio.

L’iniziativa conferma il ruolo di Termoli come centro di riferimento per il turismo sostenibile, favorendo la collaborazione tra istituzioni, imprese locali e operatori del settore per un futuro più verde e inclusivo.