Beauty Girl: conosciamo Francesca Romagnoli

E’ Francesca Romagnoli la protagonista nella prima puntata del format che per dieci settimane, ogni lunedì, propone alle ore 18 in anteprima Beauty Girl, rubrica ideata e curata da Antonio Mustillo nel podcast sul canale YouTube Beauty e Marketing.

In ciascuna edizione si conosce una ragazza che ha partecipato al concorso di bellezza nazionale Venere d’Italia e i professionisti che lavorano nel mondo della bellezza e della moda.

Antonio Mustillo è responsabile per le regioni Abruzzo e Molise del concorso Venere d’Italia, organizza eventi moda e lavora nel settore della bellezza e benessere per cui ha messo insieme tutti i tasselli e realizzato il marchio Beauty e Marketing che produce il podcast Beauty Girl.