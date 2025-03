C’era una volta il Carnevale a Termoli: la magia degli ‘Anni 80’

TERMOLI. Ormai ci siamo: il Carnevale 2025 sta volgendo al termine, e da mercoledì entreremo nella Quaresima, tempo di preparazione alla Santa Pasqua.

Il Carnevale è sempre stato un momento importante per la città di Termoli e per la sua comunità. Purtroppo, questa festa, che dà libero sfogo al divertimento ed è spesso accompagnata da tradizioni particolari e manifestazioni folkloristiche, ha perso nel tempo parte del suo splendore.Negli anni passati, Termoli vantava una ricca tradizione di sfilate di carri allegorici, realizzati da veri e propri maestri della cartapesta. Tra questi ricordo con particolare simpatia il maresciallo della Polizia Municipale Gino Mugnano, noto come “Ginè ‘a Guardie”. Un artista creativo ed esaltante, un vero e proprio Re Mida: qualunque cosa toccasse, diventava oro. Ma andando ancora più indietro nel tempo, quando ero ragazzino, nel Borgo c’era un sacerdote che ci era molto affezionato e che noi ricambiavamo con lo stesso affetto: don Marcello, un Emiliano-Romagnolo dal cuore grande. Per i ragazzi del Paese Vecchio fece tanto, creando un punto di ritrovo dove giocavamo a bigliardino e a ping-pong, gustandoci i mitici Mottarelli, quei gelati alla crema ricoperti di cioccolato.E proprio don Marcello, insieme a noi ragazzi, realizzava ogni anno il carro allegorico del Borgo per la sfilata carnevalesca.

All’epoca, il Martedì Grasso riempiva le strade di Termoli fino all’inverosimile, culminando con il tradizionale incendio del pupazzo di Carnevale. Un rito che segnava la fine della festa e il passaggio alla Quaresima, con il Mercoledì delle Ceneri, quando ci recavamo in chiesa a cospargerci il capo di cenere, in attesa della Santa Pasqua.

Grazie all’amico fotografo Battista Costanzo di BC FOTO, oggi possiamo proporvi una carrellata di immagini dei Carnevali termolesi dal 1981 al 1988. Scatti che immortalano feste immense, vissute nella Termoli di oltre 40 anni fa, dove si riconoscono volti noti della città, alcuni purtroppo non più tra noi.

In una di queste foto compaiono tre amici: Andrea De Gregorio, scomparso di recente, Ambrogio, ex dipendente comunale, e un altro amico, anch’egli dipendente del Comune, di cui oggi ci sfugge il nome, ma che ha anch’egli lasciato questa vita.In altre immagini si vedono figure importanti per la città, come monsignor Cosmo Francesco Ruppi, allora vescovo di Termoli, e il professor Remo Di Giandomenico, all’epoca sindaco, con il suo inconfondibile taglio di capelli in stile “beat”. E poi ancora il Cantore delle tradizioni termolesi Carlo Cappella, impegnato con un carro da lui stesso creato, e il poliedrico Nicolino Cannarsa – poeta, musicista, cantante, regista teatrale e promotore di movimenti folkloristici – che passeggia con il suo figlioletto Manfredo, oggi adulto e padre, vestito da Charlot.

Vi invitiamo a sfogliare questa galleria fotografica: magari tra la folla festante potreste rivedere voi stessi, 40 anni fa. E forse, in un attimo di nostalgia, vi sorprenderete a pensare: com’era bella e felice Termoli allora, e noi con lei! Forse, la città offriva meno di oggi, ma quel poco ci bastava. Ci sentivamo comunque ricchi, e ci accontentavamo di giornate felici, come quelle di un Carnevale che, pur senza la grandezza di quelli più celebri, sapeva regalarci spensieratezza e allegria, facendoci dimenticare, anche solo per un giorno, le difficoltà dei restanti 364 giorni dell’anno.

Michele Trombetta