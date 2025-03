C’era una volta Termoli: a caccia di dischi con Dani Caruso al negozio di Luciano Ragni

TERMOLI. C’era una volta Termoli che ancora non era immersa nel consumismo, nel mondo digitale e non soffriva il logorio della vita moderna. E così, quando certe immagini ti capitano sotto gli occhi, se hai qualche anno in più – come chi vi scrive – è inevitabile che riaffiorino alla mente ricordi dolci e nostalgici di una città che, in molti aspetti, non esiste più.

La volta scorsa abbiamo ricordato quello che per i termolesi è stato il mitico bar Gatto Verde, nel cuore del corso Nazionale.

Oggi, invece, voglio portarvi indietro nel tempo fino agli anni in cui facevo lo speaker radiofonico, a partire dal 1975. In quegli anni, nel centralissimo corso Umberto, quasi all’angolo con corso Nazionale, c’era un negozio di elettrodomestici, radio, TV, lampade e anche dischi.

Era il negozio di Luciano Ragni, un personaggio unico nel panorama termolese, reso ancora più speciale dalla sua simpatia e da un’ironia sagace e tagliente. Spesso non capivi se ti stesse rispondendo seriamente o se, con la sua tipica arguzia, ti stava prendendo amabilmente in giro. Ma una cosa era certa: nel suo mestiere era un vero maestro.

Il suo negozio era un punto di riferimento per molti, e per noi che facevamo radio lo era ancora di più. Ricordo bene quando, con il mio amico e collega Danilo Caruso – che purtroppo oggi non è più con noi, così come lo stesso Luciano – andavamo da lui per comprare i dischi da trasmettere sulle onde megahertz. Ogni volta, Luciano non mancava di regalarci una battuta o una barzelletta. Una volta gli chiesi: “Luciano, è uscito l’ultimo 45 giri di Gianni Bella?” e lui, con la sua solita ironia, rispose: “Ma chi è quiss?”

A Termoli, se avessi avuto bisogno di batterie per le radio a transistor o per i mangiadischi, avresti saputo già dove andare. Il modo in cui i termolesi le chiedevano era inconfondibile: “Lucia’, i ti i pile!” (Luciano, hai le pile?). E lui, che pur avendo capito benissimo cosa volessi, non perdeva occasione per una risposta ironica: “Ueh! Scostumato che non sei altro! Sono domande da fare a uno che potrebbe essere tuo padre?”

Rivedere oggi, in una vecchia foto (presa dal profilo Facebook di Gente di Termoli), quel negozio e quel mondo ormai scomparso fa davvero venire un nodo alla gola. Perché Termoli, in quegli anni, era una città a misura di termolese. Anche se poteva sembrare che avessimo poco, in realtà, grazie a queste piccole ma grandi realtà commerciali così vicine ai cittadini, avevamo molto più di quanto possiamo immaginare oggi.

Michele Trombetta