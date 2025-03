C’era una volta Termoli: ricordando don Tarcisio

TERMOLI. Sfogliando vecchie foto, ho trovato un’immagine che mi ha fatto fermare il respiro per un attimo. Lì, impresso in bianco e nero, c’era un uomo che per me ha significato molto più di un semplice Parroco. Era don Tarcisio Floro, guida spirituale della Parrocchia di San Timoteo fino all’ultimo respiro della sua vita, il 22 ottobre 2010. Ma per me, e per tanti altri, don Tarcisio era molto più di un sacerdote: era un amico, un confidente, un punto di riferimento.

Parlare con lui era sempre un arricchimento. Non era il classico prete chiuso in rigidi protocolli o dogmi inamovibili: era un uomo lungimirante, aperto, pronto a confrontarsi su ogni tema con una mente libera e brillante. La sua comunità era la sua famiglia, così come lo era stata per i suoi predecessori, don Francesco Marinaro e don Rocchino Sciarretta, e per chi sarebbe venuto dopo di lui, don Benito Giorgetta. Insieme, hanno fatto crescere quella parrocchia nata nei primi anni ’50 nella cosiddetta zona “Fuori Porta” della città vecchia, un’area allora quasi incolta, oggi viva e pulsante, con il mercato del pesce a farle da vicino. San Timoteo, quella chiesa moderna costruita con un’architettura avanguardista per il suo tempo, è stata recentemente elevata a Santuario grazie a monsignor Gianfranco De Luca.

Un riconoscimento che, sono sicuro, avrebbe reso Don Tarcisio fiero. Lui che con la sua visione sapeva già vedere oltre, lui che sapeva parlare a tutti con parole semplici ma profonde.

La nostra amicizia si intrecciava con la mia attività di speaker radiofonico. Dal 1975 conducevo un programma domenicale che andava in onda senza interruzioni per quasi trent’anni. E Don Tarcisio? Beh, lui era un ospite fisso, anche se a suo modo. Tra una Messa e l’altra, prendeva il telefono fisso della Curia – perché all’epoca i cellulari erano ancora un’utopia – e mi chiamava in diretta. Commentavamo insieme i fatti del giorno, quelli di Termoli, del Molise e del mondo intero. E dalle sue parole, sempre brillanti, partivano discussioni appassionate con gli ascoltatori, in una sorta di social network ante litteram, ben prima che i moderni strumenti digitali trasformassero il modo di comunicare.

Eravamo avanti, sì. Lui lo era. Sapeva stare al passo con i tempi senza perdere mai la profondità della sua vocazione. E grazie a lui, ho stretto amicizia con un altro grande personaggio, Germano D’Aurelio in arte N’Duccio, artista dalla comicità genuina e trascinante. Ogni volta che ci vediamo, il discorso inevitabilmente cade su Don Tarcisio.

“Don Tarcisio poteva fare anche il mio mestiere!” mi dice ogni volta che assieme parliamo di lui sempre Germano ridendo. Perché Don Tarcisio aveva una battuta pronta per ogni occasione, un’intelligenza vivace e un’umanità disarmante. Lo ricordo ancora quando partecipava ai giochi radiofonici come un radioascoltatore qualsiasi, ridendo di gusto, o quando esultava per il nostro amato Milan, tifoso appassionato com’era. Don Tarcisio non era solo un sacerdote: era un amico vero. E oggi, riguardando quella foto, sento ancora il desiderio di aspettare la sua telefonata domenicale, quel rito diventato parte della mia vita. Ma so che, ovunque sia, lui ci ascolta ancora.

Ciao Don, ovunque tu sia.

Michele Trombetta