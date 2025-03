Ci risiamo, salta in aria il Postamat a Portocannone

PORTOCANNONE. Sta diventando una pratica realmente troppo abusata, per usare un eufemismo: Ennesimo assalto e anche questa volta dopo il weekend, anche se per poche ore. Intorno alle 3.55, a Portocannone, è stato fatto saltare in aria il Postamat.

Due i forti botti che si sono uditi in paese, davvero assordanti. Sul posto i Carabinieri della compagnia di Termoli e i Vigili del fuoco. Obiettivo dei malviventi, come sempre i contanti contenuti nella colonnina dello sportello Atm, fatta deflagrare con la più classica tecnica della marmotta.

Questo colpo segue gli altri messi a segni sul territorio negli ultimi mesi, con la recrudescenza partita proprio da un bancomat a Portocannone, mesi fa.