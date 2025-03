Ciclopedonale da “rivedere” verso la Madonna a Lungo

TERMOLI. L’aspettativa era di inaugurarla entro pochi giorni, in vista del pellegrinaggio della Madonna a Lungo. Il tratto di ciclopedonale riqualificato in contrada Porticone, tuttavia, sta ponendo alcuni problemi a cantiere ancora aperto.

Diverse le segnalazioni che sono pervenute dai cittadini, anche perché come spesso accade, ormai è già praticata dai pedoni che la utilizzano per le passeggiate, nonostante non sia ancora stata ufficialmente consegnata all’amministrazione comunale (come accade anche sulla ex statale 16, nel tratto del primo lotto della ciclovia.

Ma quali sono queste criticità? Una linea tratteggiata non centrata, l’erba che sta rovinando il manto asfaltato da poco realizzato, sassi e pezzi di asfalto abbandonati a bordo pista.

Insomma, situazioni su cui mettere mano alla svelta, per evitare altri danni e renderla fruibile in piena sicurezza. Oltre alla segnaletica, infatti, dovranno essere installati i punti luce.

Dalle informazioni che abbiamo reperito, l’opera verrà ripristinata dalla ditta esecutrice. I lavori non sono ancora completati e la ditta è stata richiamata dal Rup per la soluzione di tutti gli aspetti critici. Prima della verifica di regolare esecuzione e dei collaudi, l’opera deve essere idonea.