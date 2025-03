Controllati edifici pubblici e scuole: nessun danno causato dalla scossa di terremoto a Termoli

TERMOLI. Come disposto dalla serata di ieri dal sindaco di Termoli, Nico Balice, in città tecnici comunali al lavoro per i sopralluoghi negli edifici pubblici, dopo la scossa di magnitudo 4.7 che è avvenuta al largo della costa Garganica e percepita nettamente dalla popolazione, qui.

Il personale dell’ufficio tecnico ha eseguito ispezioni nelle scuole e in altre strutture, scongiurando qualsiasi ipotesi di danni.

I plessi dei quattro istituti comprensivi, anche le sale auditorium, osservate minuziosamente per garantire che il sisma non abbia avuto conseguenze, così da farle aprire regolarmente alla ripresa dell’attività didattica, lunedì mattina.

Si è partiti dal centro, per poi giungere in tutti gli altri edifici comunali sparsi sul territorio.