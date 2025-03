Cresce l’offerta sanitaria ‘territoriale’ col nuovo Poliambulatorio dell’Asrem di via del Molinello

TERMOLI. Nuovi locali a disposizione dell’utenza sanitaria del basso Molise, sono quelli del Poliambulatorio dell’Asrem, che sorgono nell’ala posteriore, dove è stato insediato il Cot, per intenderci. Ben tredici, per una dozzina di discipline e una sala per effettuare esami come gli elettroencefalogrammi.

Sono stati ristrutturati nel corso degli ultimi mesi e ora, mentre sono in via di completamento con arredi e strumenti necessari, hanno ricevuto il via libera all’esercizio dell’attività sanitaria da parte della struttura commissariale, su istanza del direttore distrettuale, Giovanni Giorgetta.

Con il Decreto del Commissario ad Acta n. 50 del 11 marzo 2025, è stata ufficialmente concessa l’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria per il Poliambulatorio Medico Specialistico Pubblico di Termoli. La struttura, situata presso l’ex Presidio Ospedaliero di Termoli in Via del Molinello n. 1, potrà erogare prestazioni di specialistiche ambulatoriali non invasive, conformemente alla programmazione sanitaria dell’Azienda Sanitaria Regionale del Molise (Asrem).

L’adeguamento del poliambulatorio rappresenta un traguardo significativo nel percorso di riorganizzazione della sanità molisana, in linea con il Piano di Rientro dai disavanzi del Servizio Sanitario Regionale (Ssr).

La decisione è stata presa nell’ambito del mandato commissariale affidato all’avvocato Marco Bonamico, supportato dal Subcommissario Ulisse Di Giacomo.

La concessione dell’autorizzazione ha seguito un rigoroso iter di verifica tecnica, affidato al Dipartimento Unico di Prevenzione dell’Asrem. La struttura ha soddisfatto i requisiti minimi richiesti in termini di organizzazione, tecnologia e sicurezza, come stabilito dal Dca n. 36/2022, che disciplina le autorizzazioni sanitarie in Molise.

L’autorizzazione di questa struttura rappresenta un importante ampliamento dell’offerta sanitaria pubblica per i cittadini di Termoli e del basso Molise. Grazie a questo nuovo poliambulatorio, i pazienti potranno accedere a visite specialistiche senza doversi recare fuori regione, contribuendo a una maggiore efficienza del servizio sanitario locale.

Ora, si attende solo l’inaugurazione e l’apertura dei servizi, che potrà avvenire già entro marzo.