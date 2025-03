“Curiosity”: il superyacht che ‘nasce’ a Termoli per diventare un boutique hotel sull’acqua

TERMOLI. E’ la società House of Nine a lanciare la nuova linea di super yacht, il cui primo ‘esemplare’, il Curiosity, viene varato oggi al porto di Termoli.

La società, che fa parte della holding Gmh, guidata dall’amministratrice delegato Ginevra Moretti, intende portare sul mercato la filosofia dell’ospitalità di lusso ricercata.

Il Curiosity non sarà l’unico “Superyacht Cruise” – questa la tipologia – ma primo di un progetto che ne prevede in totale quattro, lotto da completare entro il 2027, per un investimento globale di circa 40 milioni di euro.

Come nei mesi scorsi è stato riferito a ‘Pambianco Hotellerie’, si vuol garantire una serie di servizi esclusivi al di fuori dei charter, facendo prenotare ai clienti anche soggiorni marittimi brevi di 2 o tre notti.

Una specie di boutique hotel sull’acqua, con lettino sul solaio, ristorazione e servizi di bellezza.