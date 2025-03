Cutty Sark: dove il tempo rallenta e il gusto prende il largo

TERMOLI. In via dei Pini a Termoli, al civico 11, c’è un mondo da scoprire, di giorno e di sera: il Cutty Sark Lounge Bar Enoteca: una navigazione a 360 gradi per un locale che offre una nuova concezione, quello dell’accoglienza senza confini, grazie all’esperienza maturata nel settore del commercio, ma anche quello della somministrazione da Luciano Paduano, volto noto in città, che non ha certo bisogno di presentazione.

Una ‘scommessa’ per così dire, nata dall’esigenza di incontrarsi con gli amici al di fuori di orari canonici e giornate abusate – ma nessun riferimento alla ‘Cumbia’ di Angelina Mango.

Così, il locale lo ha pensato e realizzato, assieme ai soci Roberto Di Gregorio e Pasquale Tieri.

Si avvalgono dello staff del sorriso, con Rossella Bevilacqua, Anna Pia Antrone e Lucia Mancini (ma è in espansione… a proposito).

Parcheggi senza problemi, dall’alba alla notte, musica dal vivo e serate gastronomiche, insomma, la convivialità a tutto tondo, anche perché il Cutty Sark Lounge Bar, che si ispira a un antico veliero, già viaggia col vento in poppa «Dove il tempo rallenta e il gusto prende il largo, benvenuti a bordo!», il motto scelto da chi è sulla tolda di comando non tradisce.

Il Cutty Sark Lounge Bar è il nuovo punto di riferimento per gli amanti del buon bere e del sano divertimento (di qualità).

Inaugurato lo scorso 22 febbraio, il locale è nato dalla passione e dall’amicizia di Luciano Paduano, Roberto Di Gregorio e Pasquale Tieri. I tre soci hanno deciso di creare un luogo accogliente e raffinato, pensato principalmente per un pubblico adulto, dove poter gustare ottimi cocktail, vini pregiati e specialità gastronomiche locali.

Il nome Cutty Sark non è stato scelto a caso: si ispira al celebre veliero del XIX secolo, simbolo di avventura e navigazione. L’idea alla base del locale è proprio quella di portare un po’ di atmosfera marina anche in questa zona commerciale di Termoli, creando un ambiente rilassato e accogliente.

Un’offerta completa per ogni momento della giornata

Il Cutty Sark non è solo un lounge bar, ma un locale polifunzionale. Offre colazioni dolci e salate per iniziare la giornata nel migliore dei modi, una selezione di cocktail d’autore, un servizio di enoteca con vini locali, e sfiziosi taglieri di salumi e formaggi del territorio. Tra le specialità, spicca anche la pinza romana, preparata con ingredienti di alta qualità.

Un luogo di ritrovo per la musica e l’intrattenimento

Un altro punto di forza del Cutty Sark è l’intrattenimento serale. Ogni settimana il locale propone tre eventi musicali fissi:

Venerdì: musica dal vivo con artisti sempre diversi.

Sabato: serata anni ’80 con DJ set.

Domenica: karaoke aperto a tutti, per concludere la settimana con divertimento e buona compagnia.

Tra gli eventi più attesi, anche esibizioni particolari come quella di una violinista accompagnata dal figlio tredicenne al pianoforte, dimostrando l’attenzione per la varietà e la qualità dell’intrattenimento, che sarà proposta sabato prossimo, 15 marzo.

Un locale nato dall’amicizia e dalla passione

L’apertura del Cutty Sark è stata una scommessa per i tre soci, che già lavorano nel mondo imprenditoriale e non avevano necessità di trovare un’occupazione, ma hanno deciso di creare questo locale per pura passione. “Ci siamo fatti un regalo, un sogno che si realizza grazie alla nostra amicizia e alla voglia di investire in Termoli”, racconta Luciano Paduano.

Lo staff del locale è composto da Rossella Bevilacqua, Anna Pia Antrone e Lucia Mancini, sempre pronte ad accogliere i clienti con un sorriso e un servizio attento.

Un successo immediato

A pochi giorni dall’apertura, il Cutty Sark Lounge Bar ha già ricevuto un riscontro estremamente positivo dal pubblico. L’atmosfera accogliente, la selezione di vini e cocktail, la musica di qualità e soprattutto la comodità del parcheggio, un vero punto di forza in una città come Termoli, hanno fatto sì che il locale diventasse subito un punto di riferimento per chi cerca un posto piacevole dove trascorrere le proprie serate.

“Il locale che mancava a Termoli“, dicono in molti. Una scommessa vinta? “Il futuro si prospetta molto positivo”, concludono i soci. Il Cutty Sark è pronto a navigare verso nuove avventure, sempre all’insegna della convivialità e della qualità.

L’idea alla base del locale è proprio quella di portare un po’ di atmosfera marina anche in questa zona commerciale di Termoli, creando un ambiente rilassato e accogliente. “Abbiamo voluto dare a questo quartiere un po’ di mare, visto che siamo in periferia di Termoli. Così, per mantenere vivo il legame con la tradizione marinaresca della città, abbiamo scelto il nome di un veliero” racconta uno dei soci.

Il Cutty Sark non è solo un lounge bar, ma un locale polifunzionale che si adatta a diverse esigenze della clientela.

Colazioni dolci e salate: il locale apre le porte sin dal mattino con una selezione di colazioni per tutti i gusti. Dalla classica colazione italiana con cornetto e cappuccino, fino a opzioni salate per chi preferisce un panino al prosciutto con un caffè.

Cocktail e aperitivi: la carta dei drink propone cocktail d’autore preparati con ingredienti di prima qualità, accompagnati da assaggi selezionati. “Noi non serviamo semplici noccioline e patatine, ma un tagliere con salsiccia, caciocavallo e altri prodotti locali”.

Enoteca con vini locali: particolare attenzione è dedicata alla selezione di vini, soprattutto molisani, che possono essere degustati in abbinamento a un tagliere di salumi e formaggi del territorio.

Pinza Romana: il locale propone anche la celebre pinza romana, leggera e gustosa, con diverse varianti di condimenti.

Piatti sfiziosi: oltre ai classici aperitivi, periodicamente il menu si arricchisce con proposte speciali, come primi piatti gustosi. “Ogni tanto organizziamo serate con un primo particolare per i nostri clienti”.

Uno degli aspetti più apprezzati del Cutty Sark è la sua programmazione musicale e di intrattenimento. Ogni settimana il locale propone tre eventi musicali fissi: «Abbiamo una rotazione di musicisti per offrire varietà e qualità ai nostri ospiti. Offriamo anche un vero e proprio tuffo nei successi che hanno fatto la storia della musica e vogliamo far concludere la settimana con divertimento e buona compagnia. La domenica a Termoli spesso si fa poco, e volevamo offrire qualcosa di speciale per chi vuole trascorrere una serata diversa”.

“L’accoglienza è fondamentale, soprattutto in una città turistica come Termoli”.

Uno dei punti di forza del Cutty Sark è l’attenzione alla qualità del servizio e delle materie prime. “Noi ci teniamo a offrire solo prodotti di alto livello. Collaboriamo con aziende del territorio per garantire la freschezza e l’autenticità dei nostri piatti e delle nostre bevande”.

Per chi ama le bollicine, il locale offre una vasta scelta di prosecco e spumanti, selezionati con cura dall’esperto della “Cambusa”, Roberto Di Gregorio. “Abbiamo bollicine per tutti i gusti e per ogni occasione”.

Un locale per tutti, senza etichette

In un periodo in cui spesso si etichettano i luoghi in base a determinate tendenze politiche o sociali, il Cutty Sark si presenta come un locale aperto a tutti. “Qui conta solo la voglia di stare bene, senza divisioni o preconcetti” sottolineano i soci. “L’importante è che chiunque venga da noi si senta a casa e possa godersi una serata in relax”.

Il Cutty Sark è pronto a navigare verso nuove avventure, sempre all’insegna della convivialità e della qualità.