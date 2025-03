Direttamente dal set di Imma Tataranni: Nando Irene ospite all’Alta Marea Festival di Termoli

TERMOLI. L’Alta Marea Festival, giunto alla sua quinta edizione, si terrà nel Borgo Antico di Termoli dal 25 al 27 luglio 2025.

Questo evento, che negli anni ha illuminato Termoli e il Molise con la cultura e l’arte, è organizzato da un team composto da Antonio De Gregorio, Valentina Salierno, Adele Sorressa e Chiara Tuttolani.

Il direttore artistico Antonio De Gregorio ha riconosciuto le sfide affrontate nel corso degli anni, affermando: “Non poche le difficoltà, ma forse è quello il bello.” Dopo una parentesi natalizia al Diez con Erica Mou, il team ha iniziato a lavorare sulla nuova edizione, promettendo novità e cambiamenti significativi. De Gregorio ha aggiunto: “Non sappiamo stare fermi, insomma…”

Una delle prime anticipazioni per questa edizione è la partecipazione dell’attore lucano Nando Irene come membro della giuria. Irene è noto per le sue apparizioni in serie televisive come “Distretto di Polizia”, “Rex” e “Bentornato Presidente” di Stasi & Fontana. Negli ultimi anni, ha raggiunto una maggiore notorietà grazie al film Rai “La Luce nella Masseria” e al ruolo del Maresciallo La Macchia nella fiction di successo “Imma Tataranni – Sostituto Procuratore”. Con il suo iconico motto “E indand”, Irene porterà la sua originalità e il suo spirito al festival.

Il festival, che si propone come centro culturale temporaneo, occuperà il Borgo Antico di Termoli, un terrazzo di pietre chiare affacciato sul mare, pronto a diventare culla di cultura e intrattenimento.

Oltre al cuore cinematografico del festival, ci sarà spazio per esposizioni, mostre, spettacoli, concerti e performance. I due palchi contemporanei offriranno al pubblico spettacoli con cui cibarsi di arte per due giorni.

L’Alta Marea Festival continua a crescere, portando arte e cultura a Termoli e consolidando il suo ruolo come evento di rilievo nel panorama culturale italiano.