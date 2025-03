Dolore e ricordi: a 47 anni dal sacrificio di Giulio Rivera

GUGLIONESI. 47 anni senza Giulio Rivera. Anni di dolore e di ricordi. Quel ricordo che Guglionesi e tutti i suoi cittadini portano nel cuore. Anni di piombo che hanno strappato troppo presto, troppo giovane, un figlio da questa terra.

Guglionesi, come il Molise, come l’Italia, non dimentica e non vuole farlo. Mai. Perché quel giovane è figlio di tutti. Quella famiglia è famiglia di tutti.

Il 16 marzo 1978 l’Italia si fermò. Alla radio arrivò la tragica notizia della strage di via Fani a Roma e del rapimento dell’onorevole Aldo Moro. Un caso, una pagina nera della storia italiana che ha ancora dei misteri irrisolti. Un attentato studiato bene, con meticolosità che ha cambiato per sempre la storia della politica italiana. Per mano dei brigatisti si spezzarono cinque vite, tra le quali quella di Giulio Rivera.

47 anni fa, il giovane Giulio, agente della Polizia di Stato, perse la vita all’età di soli 24 anni. Un sacrificio che ha segnato la sua città, ma anche l’intera nazione. Quel 16 marzo fu l’inizio dei 55 giorni più lunghi della nostra storia: il corpo dello statista verrà fatto ritrovare nel bagagliaio di un’auto in via Caetani.

Guglionesi il 16 marzo di ogni anno si ferma e ricorda, così come 47 anni fa si strinse attorno alla mamma Esperina, che si è vista strappare un figlio troppo giovane, troppo buono, che, composta, si è presentata al primo processo contro i brigatisti nel 1982.

Un dolore che piombò come un fulmine a ciel sereno nelle case, non solo italiane, ma soprattutto guglionesane.

Se oggi possiamo raccontare la storia di Giulio Rivera, è perché quella memoria è viva, non solo nei cuori di chi lo ha conosciuto, ma anche nelle generazioni che sono venute dopo. L’eco di quel sacrificio non è mai svanita. La Guglionesi di oggi, come quella di allora, è una comunità che sa come tenere viva la memoria e come trarre forza da essa per affrontare le sfide del presente.

La tragedia di Giulio Rivera non è solo una ferita di Guglionesi, ma un dolore che riguarda ogni cittadino, ogni famiglia. La sua morte, insieme a quella dei suoi compagni di scorta, è parte di una pagina buia della nostra storia che dobbiamo continuare a leggere, non per rivivere il dolore, ma per fare in modo che certi errori non vengano mai più commessi.

Nel corso degli anni, Guglionesi ha voluto rendere omaggio alla memoria di Giulio Rivera con diverse iniziative. L‘istituto omnicomprensivo di Guglionesi è stato intitolato al suo nome, un segno di riconoscimento per il suo sacrificio, così come una piazza è stata dedicata alla sua memoria, come simbolo del legame indissolubile tra la sua città e il giovane eroe. A Campobasso, per onorare il suo ricordo, la Polizia di Stato, in collaborazione con l’Antica Fonderia Marinelli di Agnone, ha ideato la realizzazione di una “Campana del Dovere”, che verrà posizionata nella Piazza d’Armi dell’Istituto di formazione per rievocare in modo solenne la memoria di coloro che hanno sacrificato la vita nell’assolvimento del proprio dovere.

Ricordare Giulio Rivera significa ricordare chi, come lui, ha messo il bene dell’altro prima di sé stesso.