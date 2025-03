E’ Nicola Di Carlo l’autista morto dopo la caduta dell’autobus nel fiume Po

GUGLIONESI. È Nicola Di Carlo l’autista morto, dopo che l’autobus è finito nelle acque del Po, questo pomeriggio nell’incidente a Torino. Di Carlo, 63enne, titolare insieme al fratello di una ditta locale che organizza visite turistiche con sede a Guglionesi, lascia una comunità sconvolta dalla tragedia. La notizia della sua morte è stata confermata da fonti vicine alla famiglia, che ha appreso con incredulità e dolore il tragico epilogo del salvataggio da parte dei sommozzatori dei vigili del fuoco.

Il pullman, che sembrava aver accompagnato una classe di una scuola elementare di Milano in visita al Museo Egizio di Torino, era vuoto – con solo l’autista a bordo – quando è precipitato nel fiume. I bambini erano rientrati con un altro mezzo. Nonostante fosse ancora vivo quando è stato estratto dall’autobus inabissato, come riportato dalla stampa nazionale, i soccorsi sono stati purtroppo inutili. Durante il trasporto in ospedale, il suo cuore ha cessato di battere. La causa della sua morte è ancora da chiarire, ma l’autopsia disposta dalla Procura di Torino contribuirà a fare luce sui dettagli.