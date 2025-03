Elly Schlein a Termoli, l’abbraccio al Terzo Settore e sull’inchiesta: «Roberti valuti di fare un passo indietro»

TERMOLI. Tabella di marcia rivista per l’arrivo di Elly Schlein a Termoli. Dopo la tappa del “Viaggio nel Terzo settore” alla comunità “Il Noce”, dove è stata presente Marta Bonafoni, la delegazione ampia del Pd Molise si è spostata in centro, alla sede dell’episcopio, dove è giunta la segretaria nazionale del Partito democratico.

Un punto stampa all’esterno, per rispondere alle domande sui temi di attualità nazionali e anche molisana, prima di addentrarsi nel novero delle attività sociali portate avanti dalla Caritas e dalle associazioni che supportano proprio sussidiarietà e welfare, con una capatina all‘Emporio Solidale di via Alfano.

Sulla vicenda dell’inchiesta antimafia, la Schlein ha ribadito il giudizio di gravità rispetto alle notizie di stampa riportate a livello nazionale, affermando che la posizione del Pd vede la richiesta di atti alla commissione antimafia e la istanza politica del Pd Molise, che ha chiesto al presidente della Giunta regionale del Molise, Francesco Roberti, di valutare un passo indietro e l’opportunità di una scelta, sottolineando come sui temi della giustizia il centrodestra ha posizioni differenti in base a chi finisce sotto i riflettori della magistratura, citando il caso Bari.