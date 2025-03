Feste e sagre in città, ridisegnata la mappa degli ambulanti

TERMOLI. Con l’ingresso in quella che viene definita la primavera meteorologica, si cominciano a programmare anche attività di aggregazione, come sono le tante feste religiose nelle parrocchie e ricorrenze particolari.

L’amministrazione ha inteso mettere ordine nelle aree in cui si svolge il commercio ambulante e il ristoro volante, attività che caratterizzano feste e sagre.

Sulla base del parere concesso dalla Polizia locale, sono state censite e regolamentate: Festa Maria della Vittoria (Madonna a lungo), festa di San Pietro e Paolo, festa Madonna del Carmelo, festa di Santa Maria degli Angeli, festa patronale di San Basso (zona del Porto, via Aubry, via Carlo del Croix, via del Porto), festa di Ferragosto sul lungomare Cristoforo Colombo, sagra del Pesce (zona del Porto, via Aubry, via Carlo del Croix, via del Porto).

Le richieste di feste, sagre e manifestazioni di quartiere saranno oggetto di valutazione da parte dell’Amministrazione comunale.

E’ stato mandato al dirigente del Settore Suap a procedere alla predisposizione dello schema di domanda, avviso pubblico e relativa approvazione delle graduatorie degli ammessi per l’assegnazione dei posteggi di breve durata all’interno delle manifestazioni.

Un provvedimento che ha accolto anche l’endorsement della categoria, come il presidente dell’associazione di categoria ambulanti “Nuovo Percorso”, Daniele Di Gennaro: «Esprimo il più vivo apprezzamento per l’impegno profuso dal sindaco Nico Balice, dell’assessore alle attività produttive Michele Cocomazzi e la Polizia municipale settore “amministrativo” per la pianificazione posta in essere in funzione di tutte le prossime festività annuali in relazione alle modalità estremamente chiare e preventivamente stabilite degli stalli per l’esercizio delle nostre attività. Infatti, il bando pubblicato permette con chiarezza e trasparenza la possibilità di vedere assegnate le postazioni in assoluto ordine e nel rispetto dei termini di regolamento cosi da evitare disordini e improvvisazioni.

Tale provvedimento non fa che evidenziare capacità e competenze degli amministratori cosi da permettere che le feste prossime, compreso, San Basso siano gestite completamente dall’ente».