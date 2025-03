«Ha tentato in tutti modi di salvargli la vita, il canoista Wilhelm Teli merita un riconoscimento»

GUGLIONESI. Ha tentato in tutti modi di salvargli la vita, precipitandosi ai Murazzi di Torino. Con altri due colleghi è salito su un motoscafo e ha raggiunto il mezzo nell’acqua. Dalla riva un signore gli ha passato un martello e mentre i colleghi sfondavano i finestrini, Wilhelm si è gettato in acqua. «Mi sono calato dal finestrino ma il pullman era riverso sull’alto e non avevo tanta visibilità. A tentoni ho cercato dei segnali di vita e purtroppo ho trovato il signore. L’ho portato sulla riva, in attesa dei soccorsi. Non ho potuto fare niente per salvarlo» ha raccontato tra le lacrime il trentaduenne.

E per questo motivo, Guglionesi, dove abitava Nicola Di Carlo, l’autista tragicamente scomparso nell’incidente del bus precipitato nel Po a Torino, si mobilita per onorare l’eroico gesto di Wilhelm Teli, il canoista che ha tentato di salvarlo.

“Doveroso consegnare a questo “ragazzo” la cittadinanza onoraria del nostro paese”, scrive Enzo Basler, cittadino di Guglionesi sotto il post che indica il gesto umano di Teli.

“Ritengo quanto mai doveroso riconoscere a questo ragazzo il conferimento della cittadinanza onoraria perché in spregio al pericolo, consapevole che il mezzo all’ interno del quale si è calato per cercare di trarre in salvo chiunque vi fosse a bordo poteva rivelarsi una trappola anche per lui, non ha esitato un attimo tanto è vero che era quasi riuscito nel miracoloso salvataggio. Io penso che il paese intero scosso da quanto accaduto tragicamente al nostro concittadino Nicola sarebbe orgoglioso di poter riconoscere e manifestare a Teli la propria gratitudine con un gesto che seppur simbolico resta scolpito nel tempo”.

Il coraggio di Teli ha colpito profondamente l’opinione pubblica e ha dato prova di un’umanità rara e preziosa.

La proposta della cittadinanza onoraria vuole essere un gesto simbolico per esprimere la gratitudine della comunità di Guglionesi nei confronti di un uomo che ha rischiato la propria vita per salvarne un’altra. “Wilhelm ha incarnato i valori più alti della solidarietà e del sacrificio. È giusto che il nostro paese lo accolga tra i suoi cittadini onorari”.

Alberta Zulli