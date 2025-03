Il dibattito: «Non è più apatia, è menefreghismo totale e in questa realtà non mi ci riconosco più»

TERMOLI. Un sasso gettato nello stagno dell’indifferenza, quello che abbiamo voluto scagliare ieri, dopo la risposta gelida che la comunità di Termoli ha riservato – sabato scorso, 8 marzo, nel giorno della Festa della Donna – all’iniziativa Viva Vittoria in trasferta, che ha visto Piazza Monumento colma di coperte colorate, che avrebbero dovuto essere ‘prese’ dalla cittadinanza con offerta libera, nella raccolta fondi destinata alle donne vittime di violenza.

Ebbene, tra i nostri lettori fervido è stato il dibattito, a dimostrazione di un contrasto evidente tra proclami, annunci e comportamenti concreti.

Per Gianfranco Cravero: «Ci si è soffermati, a mio avviso, poco sul perché! E i perché sono noti a tutti, a Termoli! L’edificazione a macchia di leopardo ha portato a tutto questo. Ognuno vive il suo quartiere e quindi queste manifestazioni in centro, piazza Monumento, sono accessibili unicamente agli habitué dello struscio di Corso Nazionale. Sempre le stesse persone 50? 100? Tu puoi tornare a Termoli pure fra cinque anni quello è. Allora cosa si potrebbe fare per rivitalizzare culturalmente e civilmente il centro? Intanto aumentando le corse di collegamento col centro e rendendole gratuite! Periferie meglio e maggiormente collegate col centro. Poi, rendere queste manifestazioni maggiormente pubblicizzate, magari, come fatto a Campobasso, un app comunale che aggiorna su tutti gli eventi in città, tutti!»

Per Francesco Vitiello: «Termoli non sarà mai pronta, come hai sottolineato “ognuno vive il proprio quartiere” E poi francamente…in quanti sono legati alla città se non per motivi di lavoro e quindi trapiantati dalle regioni limitrofe? Il nervo della città è altrove, nelle scuole… è da lì che si deve partire…Ma nelle scuole c’è il problema di integrazione e di crocifissi appesi, oppure genitori che credono che il figlio/a sia l’Einstein di turno e prende tutto come complotto e complotta contro la scuola … non vi è una “festa” di aggregazione se non quelle patronali dove alcool e droghe sono al centro dell’interesse… Oramai siamo coinvolti solo dai social, e se vediamo una scena sappiamo soltanto far funzionare la videocamera del telefono per documentare ciò che vediamo ignorando il perché… Purtroppo Termoli e tanti che abitano li si credono superiori a tutto ciò che li circonda ma non è l’ombelico del mondo. Io non le mando a dire, ecco perché ero scomodo…. Non ho peli sulla lingua… Non c’è più quello che si chiamava senso civico».

Uno che la città la conosce bene, come Rocco (Tommaso) Cappella, afferma che «Forse non si è più abituati all’ascolto e alla riflessione, se poi il luogo “deputato” a tali manifestazioni è sempre lo stesso. Per esempio, tutta piazza Sant’Antonio con il Comune aperto alla cittadinanza dava più importanza all’evento…»

Più estremamente pratica Monica Di Lalla: «Se fossi stato il Comune, visto che non piantano alberi, avrei comprato una parte di quelle belle e colorate coperte e le avrei utilizzate per abbellire, colorare e ombreggiare il Corso Nazionale».

Nicola Cappella ha condiviso il nostro approccio: «Decisamente una riflessione intelligente. Io credo in parte che la gente non si fermi a leggere gli articoli fino in fondo e poi che semplicemente non abbia alcuna voglia di impegnarsi. La popolazione termolese si è riscoperta polemica contro le istituzioni (politiche per lo più) e dall’altro canto molto leggera. Il sabato è fatto di aperitivi, camminate per il corso nazionale e locali chic. Del resto, la grande turistificazione che ha portato Termoli a divenire una cittadina in cui è impossibile trovare alloggi di estate sta facendo grossi danni anche intellettivi. Sembra non ci sia nesso alcuno ma non è così. La cittadina è frivola e superficiale e non mostra interesse per iniziative socialmente e culturalmente elevate. Non è più apatia. È menefreghismo totale. In questa realtà non mi ci riconosco più».

Stefano Stenberg: «A costo di incassare insulti: l’apatia da voi giustamente citata non è una novità di questi tempi. C’è da sempre e pervade tutti i settori. Basti pensare a manifestazioni ed eventi meritevoli di divenire strutturali e invece stracciati dopo pochissime edizioni, a punti vendita o servizi d’un certo rilievo andate miseramente deserte, per dir così. Salvo poche eccezioni. Apatia ed indolenza sono un tratto identitario del territorio in argomento. Tanto disinteresse del popolo inevitabilmente si trasferisce alla politica, che del popolo è figlia. Chi scrive questo commento, vero, di termolese ha praticamente solo la registrazione della nascita, ma è ugualmente molto dispiaciuto, soprattutto ora che non ha più forze e mezzi per partecipare. Su questa base, ripeto identitaria, si innestano poi tutte le controversie sul tema e il rigetto tuttora troppo diffuso del concetto di parità. C’è una via di uscita? Secondo me no. Non qui o non prima di cento anni».