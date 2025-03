Inchiesta sui rifiuti, Roberti e il clamore mediatico

TERMOLI. Negli ultimi dieci giorni, il territorio del basso Molise, soprattutto, e Termoli in particolare, è ripiombato nel clima di ‘spettri giudiziari’ già vissuto più volte negli ultimi vent’anni, per limitarci ovviamente all’era della ‘seconda repubblica’.

Tante le inchieste che hanno pervaso ambienti economici, politici, amministrativi, ma ogni volta la narrazione era frutto del perimetro normativo di riferimento.

Lo vogliamo dire per non incorrere nell’eccesso di cautela, ma semplicemente nel rispetto della legge, quella che ieri ha ricordato anche il procuratore capo di Napoli, Nicola Gratteri, forse il magistrato più famoso d’Italia, a chi lo sollecitava a commentare l’attività d’indagine della Dda di Campobasso, sul traffico illecito di rifiuti (e altre ipotesi di reato) che ha visto indagate 47 persone (e aziende), tra cui il presidente della Giunta regionale del Molise, Francesco Roberti.

«Ovviamente, di questo non ne posso parlare, nemmeno il procuratore di Campobasso può farlo, nel momento in cui c’è un’indagine non se ne può parlare, ricordo la riforma Orlando, la riforma Cartabia, la riforma Nordio».

Sulle inchieste più roboanti, quelle che portarono a misure cautelari, da Black-hole a Open Gates, poi con Dark Report, per risalire a ‘Gomorra’, quell’Operazione Mosca che Roberto Saviano citò nel suo libro, sempre sulla costa molisana, a Campomarino, i lettori ebbero la possibilità di conoscere molti dettagli, volti, intercettazioni, senza che l’ombrello della legge garantista li mettesse al riparo, oggi non è così e chi non l’ha fatto, ha compiuto una scelta, che noi non abbiamo seguito, pur dando per primi nel Molise sia la notizia dell’indagine che il coinvolgimento dello stesso Governatore, peraltro con contenuti ‘omissis’ nel fascicolo sull’avviso delle conclusioni indagini preliminari.

La Legge Nordio, approvata nel 2024, ha introdotto modifiche significative in materia di comunicazione giudiziaria, limitando la divulgazione delle informazioni sulle indagini preliminari per evitare la cosiddetta “gogna mediatica”.

Ciononostante, al di là di chi, di propria iniziativa, ha voluto rendere nota la posizione personale, magari anche bilanciando la stampa nazionale che aveva acquisito gli elementi d’indagine – anche quelli coperti da Omissis – variegata è stata la gestione delle informazioni fatte circolare.

Noi ribadiamo, come fatto anche nel passato, con orientamento trasversale, la volontà di osservare quelle che sono le norme in vigore.

La riforma Nordio puntava a bilanciare il diritto all’informazione con la tutela della privacy e della presunzione di innocenza, cercando di ridurre il rischio di processi mediatici che possono influenzare l’opinione pubblica e danneggiare la reputazione degli indagati prima di una condanna definitiva.

Questioni che si intrecciano, per chi svolge questo mestiere e chi invece amministra una comunità, poiché l’iniziativa della Dda di Campobasso, su impulso del Procuratore Nicola D’Angelo e del magistrato Vittorio Gallucci, ha inteso portare alla luce collegamenti tra territori che appaiono come vasi comunicanti, fin troppo spesso evidenti, ma i livelli della cosiddetta ‘mafiosità’ sono diversi e vanno al di là dello stesso filone d’indagine, che porta alla luce una serie di ipotesi di reato, che si fondano sul traffico illecito dei rifiuti e altri addebiti penali, riferiti ad alcuni degli indagati.

La comunità molisana deve uscirne con la chiara consapevolezza su cosa sia effettivamente successo, così come il Governatore confida nella magistratura, anche il territorio non deve avere ombre.

Ora, la necessità è di fare luce su ogni aspetto, troppo importante è avere chiaro il quadro di quelle che sono le correlazioni con sfere di territori ‘inquinati’ dalla criminalità organizzata, indipendentemente da quelle che sono le implicazioni di ordine politico.

Emanuele Bracone