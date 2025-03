Sul molo la rinascita della “Reborn”: tolti i sigilli all’imbarcazione, pronti alla nuova stagione turistica

TERMOLI. Una rinascita, nel vero senso del termine, quella dell’imbarcazione Reborn 2, che sul molo del vecchio porto turistico, venerdì scorso, 28 marzo, ha visto togliere i sigilli, esattamente dopo 7 mesi, grazie al provvedimento di dissequestro scaturito dalla decisione della Corte di Cassazione.

La società proprietaria ha visto accolte le tesi difensive, rappresentate dallo studio legale Nebbia-Lalli di Campobasso, la Suprema Corte, su conforme richiesta del Procuratore Generale.

Come reso noto già in settimana, la ricostruzione incardinata nel ricorso curato dall’avvocato Giuseppe Nebbia, noto tributarista del Foro di Campobasso, e dall’avvocato Francesco Romano, cassazionista Stabiese, evidenziava che, nel caso di specie, non si erano registrate violazioni doganali di sorta e che nessuna Iva all’importazione dovesse essere versata; pertanto, nessun reato – tanto meno il contrabbando doganale ipotizzato dagli inquirenti – poteva essere contestato, chiedendo, di conseguenza, l’annullamento del provvedimento giudiziale.

I FATTI

Il 28 agosto 2024 scorso i militari del Roan della Guardia di Finanza e i funzionari dell’Agenzia delle Dogane di Termoli effettuarono d’iniziativa il sequestro di una unità navale riconducibile a una società armatrice che opera prevalentemente nel settore del diporto nautico, sul presupposto che non fosse stata istruita alcuna pratica doganale, né versata l’Iva all’importazione.

Convinto della correttezza della propria condotta, conforme a quanto prevedono gli accordi internazionali vigenti e le leggi nazionali in materia, il rappresentante legale della società decise di impugnare la misura cautelare, nelle more confermata dal Tribunale del Riesame di Campobasso, ottenendo soddisfazione in Cassazione con l’ordinanza emessa nei giorni scorsi, che ha annullato il provvedimento impugnato, disponendo il dissequestro immediato della nave.

Decisione così commentata dai legali: «La decisione dei giudici della Suprema Corte segna un passaggio fondamentale in una vicenda lunga, complessa e non indolore per l’imprenditore nostro assistito – hanno commentato gli avvocati Nebbia e Romano – siamo fiduciosi che la bontà delle nostre tesi difensive possa trovare, in breve tempo, una definitiva affermazione».

Ora si guarda già alla prossima stagione turistica, come detto, all’insegna della rinascita e dell’accoglienza, che potrà prendere, anzi, riprendere il largo.