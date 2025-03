Ladri e vandali al bosco Fantine: danni per 10mila euro

CAMPOMARINO. Nella notte tra mercoledì e ieri il Centro di Educazione Ambientale Fantine è stato devastato dai ladri. I danni quantificati si aggirano sui diecimila euro.

«Hanno devastato la struttura e rubato tutto: dalle attrezzature per la manutenzione del bosco Fantine alle attrezzature dei laboratori e non solo, non hanno lasciato nemmeno un cucchiaio, hanno persino rubato le tute (sporche) per la manutenzione. Abbiamo subito avvertito la Polizia locale di Campomarino che si è recata sul posto per le verifiche del caso e successivamente è stata presentata una denuncia contro ignoti.

È stato informato dell’accaduto anche il sindaco di Campomarino Norante.

Il Cea Fantine è presente nel Comune di Campomarino da circa cinque anni. Da oltre 20 anni operiamo in queto territorio, la struttura in legno e il bosco rimasti abbandonati per anni e che, abbiamo recuperato grazie al contributo di tante persone e volontari. Abbiamo ospitato migliaia di bambini, ragazzi e insegnanti in vacanze natura, laboratori didattici, giornate verdi e corsi di formazione. Abbiamo ospitato tanti gruppi provenienti da tutte le regioni d’Italia. Al CEA sono passati escursionisti, gruppi scout e ricercatori e abbiamo organizzato convegni e incontri pubblici. Questa struttura ed il bosco Fantine è sempre stata a disposizione di qualunque associazione o realtà volesse organizzare iniziative o eventi per la tutela dell’ambiente o la valorizzazione del territorio.

Abbiamo ospitato centinaia di famiglie.

Francamente non riusciamo a comprendere cosa possa spingere qualcuno a compiere un gesto così ingiustificabile: chi ha rubato e danneggiato il Cea Fantine di Campomarino non ha danneggiato un bene di Ambiente Basso Molise, ma un bene comune di tutto il territorio del basso Molise».

Ambiente Basso Molise, in ogni caso, garantisce che domani sabato, in occasione della “Giornata internazionale delle Foreste” il Cea Fantine sarà di nuovo aperto a tutti, almeno per l’ultima volta.