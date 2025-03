L’emergenza educativa: riscopriamo il piacere del saluto

TERMOLI. Un ‘editoriale-testimonianza, diretta. È quella che oggi chi scrive vuole diffondere, sulla scorta di alcune esperienze vissute personalmente, come nella tarda mattinata di oggi.

Dove sono i valori di una volta? Smarriti, diremmo. Purtroppo, è così. Valori come l’educazione, quella che dovrebbe essere alla base di ogni comunità relazionale.

Esempio concreto: ci si porta davanti alla porta dell’ascensore in viale Trieste, per scendere al sottopasso, talvolta si decide anche di non scendere per le scale.

Si attende che arrivi al piano e che esca la persona che è stata trasportata. Nel caso di specie, una donna anziana, all’incirca sulla settantina, quindi appartenente a una generazione che i valori li conosce, li ha probabilmente anche inculcati a figli e nipoti.

Ebbene, salutiamo con cortesia, “Salve, buongiorno”. La signora esce, non rivolge lo sguardo, lo tiene basso, e va via, senza rispondere ovviamente.

Ce ne faremo una ragione, ovviamente. Perché accade tutto questo?

Ci siamo davvero imbarbariti così tanto?

Più volte abbiamo evidenziato come la società moderna soffra dell’emergenza educativa e assistere a radici ormai secche di generazioni che dell’educazione hanno fatto pilastro dello sviluppo è deprimente.

Come tornare indietro? Innanzitutto, con la consapevolezza che occorra recuperare i rapporti sociali e umani, metterli al centro di questo fantomatico villaggio, altrimenti la deriva è quella di una comunità senz’anima.

Emanuele Bracone