Lentezza della creazione: valore del lavoro artigianale

GUGLIONESI. C’era una volta un tempo in cui i lavori artigianali erano un mestiere prezioso. Saper lavorare con le mani rendeva le persone piccoli, grandi artisti. Ogni gesto era frutto di esperienza, pazienza e dedizione, tramandato di generazione in generazione. L’arte della filatura e della tessitura ne è un esempio: un mestiere antico, spesso affidato alle donne, che trasformava semplici fibre in tessuti destinati a vestire famiglie intere e a durare nel tempo.

I social sono uno scrigno di sorprese. Sono tanti i gruppi in cui vengono pubblicate immagini antiche, di “epoche” lontane. Tra ricordi del passato, tra le istantanee di un tempo “andato”, la foto presa dal gruppo “Guglionesi tra foto e storia” racconta i mestieri di alcune donne del posto.

La lavorazione del filato era una pratica comune nelle case e nei laboratori artigianali, dove il ritmo del lavoro seguiva quello della vita quotidiana. Il rumore della ruota del filatoio, il movimento costante delle mani che avvolgevano il filo sull’aspo, il paziente intreccio della trama e dell’ordito sul telaio erano suoni familiari in molte comunità. Ogni filo intrecciato raccontava una storia, ogni tessuto prodotto aveva un valore che andava oltre la semplice funzione d’uso.

Con il tempo, l’industrializzazione ha trasformato queste pratiche, sostituendo la manualità con macchinari in grado di produrre tessuti in quantità impensabili fino a pochi decenni prima. Il progresso ha portato comodità e abbondanza, ma ha anche allontanato molti dall’arte del lavoro artigianale, facendo scomparire mestieri che per secoli erano stati fondamentali per l’economia e la cultura di intere comunità.

Oggi, però, c’è chi sceglie di riscoprire queste antiche tecniche, di riportare in vita il valore del fatto a mano, di ridare dignità a un sapere che rischiava di essere dimenticato. Il ritorno all’artigianato, alla lentezza della creazione, alla qualità che prevale sulla quantità è un segnale che il passato non è solo un ricordo, ma una lezione da cui imparare.

Così, tra le mani di chi ancora oggi lavora filati e tessuti con cura e passione, sopravvive una tradizione che non è solo storia, ma anche futuro.

Alberta Zulli