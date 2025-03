Masterpav Group tra le “Stelle del Sud”: riveste i tuoi sogni

TERMOLI. Una vetrina di grande prestigio, quella che nell’edizione “Rapporti” de “Il Sole 24 Ore” ha promosso le 200 “Stelle del Sud”, tra cui la società termolese di via del Pero, Masterpav Group: che ‘riveste i tuoi sogni’ (nella foto di copertina la realizzazione del pavimento stampato presso sala ricevimenti Poggio Costantino a Termoli) con esperienza più che ventennale nel settore (dal 2003), qualificazione tecnica e competenza rendono questa impresa un punto di riferimento per realizzare pavimentazioni, rampe carrabili, rivestimenti.

Un’azienda che garantisce professionalità e qualità garantita dei materiali, poiché scegliere Masterpav Group significa scegliere realizzazioni che coniughino resa estetica e funzionalità, con la garanzia di materiali certificati.

La resa qualitativa finale di ogni pavimento, l’ottimo rapporto qualità/prezzo, la serietà e la competenza dello staff, hanno permesso a Masterpav Group di affermarsi in tutto il territorio italiano.

Procedure di lavorazione ben definite, materiali qualitativamente superiori e massima attenzione in tutte le fasi di realizzazione, dal progetto tecnico alla posa in opera, permettono di soddisfare appieno le aspettative della committenza: dal privato all’industria più esigente.

Grazie ai requisiti tecnici che l’azienda possiede, i pavimenti industriali Masterpav Group sono garantiti dal “Certificato del Sistema di Gestione per la qualità” ISO 9001:2015. Inoltre, la società ha la SOA categoria OG1 in III^ bis e categoria OG3 in I^.

Questo significa maggiori controlli delle fasi di lavorazione da parte di tecnici specializzati che ne garantiscono appunto l’esecuzione a regola d’arte.

Le tipologie di forniture sono davvero molteplici: vanno dall’industriale alle soluzioni per locali interni ed esterni; rappresentano la superficie ideale per locali interni o esterni che richiedono particolari prestazioni.

A disposizione dei clienti un plafond di prodotti come: pavimento industriale, a planarità controllata, cemento levigato e rampe d’accesso.

Sulla ‘stampato’, pavimenti resistenti nel tempo, sono una superficie monolitica che conserva la praticità del calcestruzzo, ma ne nobilita l’aspetto coniugando estetica e funzionalità per pavimento stampato, bordi piscina. Scale, inserti e rampe d’accesso.

Infine, sulle resine, per pavimenti e rivestimenti: soluzione innovativa di grande impatto estetico e con un’ampia gamma di personalizzazioni, anche per le scale.

Tra le “Stelle del Sud”, perché l’azienda, è capace di soddisfare ogni esigenza per esterni, colorati, low cost di design e all’avanguardia, che sono nel core business della Masterpav Group di Termoli, fondata nel 2003 da Saverio Mastrosimone, posatore figlio di posatore, che opera in Abruzzo, Puglia e Molise. Per Amazon ha pavimentato a San Salvo la superficie (2000 metri quadrati) di atterraggio dei droni utilizzati per il trasporto dei pacchi e in questi primi mesi dell’anno sta realizzando una ciclovia, in calcestruzzo drenante, da Termoli località Rio Vivo a San Salvo in Abruzzo, per circa 26 chilometri. Dopo i 3,4 milioni di fatturato nel 2023, le stime per quest’anno sono a 6 milioni di euro.

Stelle del Sud coglie e valorizza – come nel caso di Masterpav Group – «la capacità di innovare e di cogliere le opportunità offerte dagli incentivi pubblici per il Superbonus, dai lavori del Pnrr e dalla doppia transizione in atto (energetica e digitale) hanno spinto la crescita di 200 aziende del Mezzogiorno, portandole in cima alla lista delle Stelle del Sud 2025. Le imprese della classifica creata da Statista e dal Sole 24 Ore rappresentano un campione interessante da analizzare, per capire come è possibile far crescere giro d’affari, numero di addetti e investimenti in un triennio difficile come il 2020-2023, pesantemente influenzato dal rallentamento provocato dal Covid. E in un ambiente poco propizio, in apparenza, per l’imprenditorialità, come il Sud Italia».

Aziende dinamiche del Mezzogiorno, inserite e premiate in un elenco di 200 realtà imprenditoriali di pregio e dinamiche, con almeno un milione di euro di fatturato nell’anno base 2023 che, oltre a evidenziare una crescita del fatturato, hanno mostrato un aumento del numero dei dipendenti, soprattutto under 30, e degli investimenti, in particolare su processi di innovazione.