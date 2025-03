Missione compiuta: Pasquale Carbone è stato ritrovato

TERMOLI. In attesa di comunicazioni ufficiali, sappiamo per certo che la macchina della solidarietà che abbiamo mosso oggi pomeriggio ha permesso di rintracciare in poche ore Pasquale Carbone, l’uomo che si era allontanato da Corigliano Calabro e via Paola si era diretto a Termoli. Ritrovamento ad opera delle forze dell’ordine, dopo la serie di segnalazioni che hanno corredato l’articolo in cui ne abbiamo denunciato la scomparsa. Riferisce Antonio Di Lisio (che abita in via Duca degli Abruzzi) «Abbiamo fatto un bel lavoro di collaborazione Termolionline, il sottoscritto e le forze dell’ordine».

Pasquale è stato trovato poco fa. Grazie a Dio». Arrivano anche i commenti dalla Calabria, come Debora Khal: «Antonio Di Lisio, penso di scrivere a nome di tutti quelli che in queste ore sono stati in apprensione per una persona che tutti noi di Rossano stimiamo, conosciamo e vogliamo bene! Grazie di cuore!» Pasquale, che è entrato poi in contatto coi suoi familiari, che erano ansiosi di averne notizia, è stato condotto al posto Polfer della stazione ferroviaria.