“Non c’è nessun modo di essere un padre perfetto, ma ci sono milioni di modi di essere un buon papà”.

TERMOLI. La Festa del Papà, che in Italia si celebra ogni 19 marzo, in occasione della festività di San Giuseppe, è una ricorrenza che va ben oltre il semplice gesto di regalare un pensiero o un fiore. È un momento di riflessione e di celebrazione del ruolo fondamentale che i padri rivestono nella vita dei loro figli. Una giornata in cui si onora l’amore incondizionato, il sacrificio e la dedizione di chi, giorno dopo giorno, cresce, protegge e forma le nuove generazioni.

Mentre in molte famiglie la figura paterna è strettamente legata al concetto di autorità e sostegno, oggi la Festa del Papà si è evoluta, includendo anche quei papà che non vivono sotto lo stesso tetto dei propri figli. La separazione o il divorzio non annullano, infatti, l’importanza di un padre nella vita dei suoi bambini. Questi papà che vivono lontano, ma che continuano a essere una presenza costante nelle vite dei figli, sono testimoni di un amore che supera le distanze. Nonostante le difficoltà logistiche, emotive e spesso legali, continuano a cercare di mantenere un legame forte e stabile, dimostrando che l’affetto e l’impegno paterno non si misurano solo in tempo o spazio.

Esistono anche padri che, in seguito a una separazione, hanno ottenuto la custodia dei propri figli. Sebbene siano una realtà meno comune, esistono papà che si prendono cura dei propri figli con lo stesso amore e responsabilità di una madre, e che vivono con la consapevolezza che la loro figura paterna non deve essere minimizzata. Essi sono testimoni di un legame forte e costante, che va oltre le difficoltà e le convenzioni sociali, e che merita di essere celebrato proprio come ogni altra forma di paternità.

La Festa del Papà, dunque, non è solo un giorno di celebrazione per i padri che vivono insieme ai figli, ma è anche un’opportunità per riflettere su come la figura paterna si sia trasformata nel tempo, in un mondo che sta imparando a valorizzare sempre più la parità dei ruoli all’interno della famiglia. Un’occasione per ricordare che essere padre è un impegno che va oltre le aspettative tradizionali, che è fatto di momenti condivisi, ma anche di sacrifici e di amore che non conoscono confini.

In un’epoca in cui le famiglie si trasformano e si adattano a nuove configurazioni, la Festa del Papà diventa un simbolo di inclusività e di comprensione. Che sia un padre che vive con i propri figli o uno che li vede solo nei weekend, che abbia la custodia esclusiva o che sia in viaggio per lavoro, ogni padre ha un ruolo insostituibile. E in questo 19 marzo, non possiamo fare a meno di ricordare che ogni forma di paternità merita di essere celebrata.

“Non c’è nessun modo di essere un padre perfetto, ma ci sono milioni di modi di essere un buon papà”.

Alberta Zulli