Posizione strategica e sicurezza nella navigazione: l’importanza del ‘Faro’

TERMOLI. Passeggiando nel borgo antico di Termoli, quando arriviamo ai piedi del faro, spesso ci chiediamo quale sia la sua reale funzione. In una città di mare con un porto trafficato, i fari e le segnalazioni marittime sono fondamentali per garantire una navigazione sicura, sia per i lavoratori del mare che per chi vi trascorre il tempo libero.

Contrariamente a quanto si possa pensare, viaggiare in mare aperto non è necessariamente più sicuro che percorrere un’autostrada o una ferrovia. Gli imprevisti e le tragedie possono verificarsi anche nelle acque più aperte e serene. Ecco perché i fari e le luci di segnalazione sono strumenti essenziali per la sicurezza della navigazione: il loro corretto utilizzo e la capacità di interpretarli correttamente possono fare la differenza tra un viaggio sicuro e un potenziale pericolo.

Per approfondire il ruolo del Faro di Termoli e delle segnalazioni marittime della zona, in futuro cercheremo di ottenere un’intervista con il Reggente responsabile, previo avvallo del Comando di competenza. Intanto, forniamo alcuni dettagli tecnici e logistici sui Servizi Fari della Marina Militare Italiana.

Il Servizio Fari della Marina Militare Italiana

Il sistema dei fari italiani è gestito dalla Marina Militare attraverso una struttura articolata:

Direzione Fari e Segnalamenti Marittimi del Comando Logistico , con sede a Napoli.

, con sede a Napoli. Ufficio Tecnico dei Fari (U.T.F.) , con sede a La Spezia.

, con sede a La Spezia. Sei Comandi Zona Fari , situati a La Spezia, Venezia, Taranto, Napoli, La Maddalena e Messina.

, situati a La Spezia, Venezia, Taranto, Napoli, La Maddalena e Messina. Reggenze, che dipendono direttamente dai Comandi Zona Fari.

La Reggenza Fari e Segnalamenti Marittimi di Termoli è sotto la giurisdizione del Comando Zona Fari di Taranto, che coordina altre 14 Reggenze distribuite tra Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e Calabria.

Comandante del Comando Zona Fari di Termoli : Capitano di Fregata Miriam Fucci.

: Capitano di Fregata Miriam Fucci. Reggente della Reggenza Faro di Termoli: ATN Dott. Alfonso Marino.

Il Faro di Termoli

Il Faro di Termoli è identificato sulle carte marine con la sigla E.F. 3846 ed è caratterizzato da:

Ottica fissa con due lampi bianchi (1-2; 1-6).

(1-2; 1-6). Periodo di 10 secondi .

. Portata luminosa di 15 miglia nautiche.

Le caratteristiche della luce di un faro, indicate sulle carte nautiche, permettono di distinguere i diversi segnalamenti attraverso il colore, il tipo di luce (fissa, intermittente, a lampi, ecc.) e il periodo (tempo complessivo di accensione e oscuramento).

La struttura del Faro di Termoli, attivato nel 1963, è unica nel suo genere, insieme a quella di Cattolica. Si tratta di una torre tonico-piramidale in cemento armato a traliccio quadripode, situata a 41 metri sul livello del mare, con un’altezza complessiva di 19 metri. Sorge su una terrazza appartenente a un edificio della Marina Militare all’interno del borgo antico, luogo di grande valore storico.

Evoluzione e gestione recente

2013 : Il Faro di Termoli passa dalla giurisdizione del Comando di Venezia a quello di Taranto.

: Il Faro di Termoli passa dalla giurisdizione del Comando di Venezia a quello di Taranto. 2016-2019 : Rimane spento per lavori di rifacimento del quadripode.

: Rimane spento per lavori di rifacimento del quadripode. Marzo 2023 : Viene installato un sistema di controllo di ultima generazione.

: Viene installato un sistema di controllo di ultima generazione. 2021-2024 : La Reggenza di Termoli viene chiusa e il faro assegnato alla Reggenza del Faro di Vasto.

: La Reggenza di Termoli viene chiusa e il faro assegnato alla Reggenza del Faro di Vasto. Dicembre 2024 : La Marina Militare decide di riaprire la Reggenza di Termoli e di affidarne la gestione al Dott. Alfonso Marino , ex sottufficiale della Marina Militare e precedentemente impiegato presso la Stazione Meteorologica dell’Aeronautica Militare nel Castello Svevo.

: La Marina Militare decide di riaprire la Reggenza di Termoli e di affidarne la gestione al , ex sottufficiale della Marina Militare e precedentemente impiegato presso la Stazione Meteorologica dell’Aeronautica Militare nel Castello Svevo. Con grande prestigio, alla Reggenza di Termoli viene ora affidato anche il controllo dei fari e segnalamenti marittimi delle Isole Tremiti.

Importanza strategica

Il Faro di Termoli svolge un ruolo fondamentale nella navigazione marittima dell’Adriatico, essendo un punto di riferimento tra i fari di Vasto, delle Isole Tremiti e di Vieste. La sua posizione strategica e la sua moderna dotazione tecnologica garantiscono maggiore sicurezza e affidabilità per tutti i naviganti.

Nei prossimi mesi, cercheremo di approfondire ulteriormente il tema, magari con un’intervista diretta ai responsabili del faro e della segnaletica marittima della zona.