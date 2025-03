Prevenzione dei tumori, effettuate decine di visite all’Open Day “Lilt” nell’ospedale San Timoteo

TERMOLI. Si concluderà domani, domenica 23 marzo 2025 l’appuntamento con la Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica.

La campagna nazionale è promossa annualmente dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori per diffondere i valori di un corretto stile di vita.

E grazie alla consolidata collaborazione con l’Asrem, la Lilt ha promosso la prevenzione secondaria grazie all’Open Day della Prevenzione previsto per oggi, sabato 22 marzo, dalle ore 9 alle 13 presso l’ospedale San Timoteo di Termoli.

All’interno dell’ospedale San Timoteo presente un banchetto dove i volontari della Lilt hanno distribuito materiale informativo.

«Queste azioni congiunte – affermava in sede di presentazione la presidente Lilt Carmela Franchella – rendono più forte e concreta la nostra battaglia contro il cancro. La direzione Asrem è sempre pronta ad accogliere i nostri progetti e condividere i nostri obiettivi. Grazie anche al personale sanitario che si rende sempre disponibile in termini di tempo e professionalità rafforzando così la rete della prevenzione».

A dare l’evidenza di quanto sia stata partecipata è stato il dottor Antonio Vallo: «Stamani, all’ospedale San Timoteo, sono state evase tutte le prenotazioni effettuate tramite Cup aziendale. Nello specifico sono state eseguite: 10 mammografie, 10 visite senologiche, 10 visite ginecologiche, 10 visite orl e pre la prima volta su tutto il territorio nazionale 10 visite colon proctologiche + hpv test per la diagnosi precoce del cancro dell’ano. Hanno dato la propria disponibilità alla realizzazione della giornata open day la unità operativa del laboratorio analisi e la anatomia patologica. La Siucp (Società Italiana Unitaria di Colon Proctologia) da me rappresenta in Molise ringrazia l’Asrem per la disponibilità dei locali e la presa in carico dei pazienti e Lilt per la campagna di sensibilizzazione e la presenza radicata sul nostro territorio nazionale e locale».