Riapre “Le Frit c’est chic”, l’atteso ritorno della buona cucina di mare

TERMOLI. Domani, martedì 1° aprile, e non è certo un pesce d’aprile, riapre dopo la consueta pausa invernale il locale “Le Frit c’est chic“, situato in via Rio Vivo, dal civico 80 al 104. Un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina di pesce, pronto ad accogliere sia i clienti affezionati che i nuovi avventori.

Il locale, che dispone di un ampio parcheggio e si estende su una superficie di 360 mq, offre un’ampia scelta di piatti a base di pesce, selezionati con cura dai titolari, che hanno deciso di intraprendere questa avventura nonostante non provenissero inizialmente dal settore della ristorazione. Qui si potranno gustare antipasti, primi e secondi piatti, fritture, frutta e dolci, esposti nei capienti banconi sempre ricchi di prelibatezze.

Il personale, altamente qualificato e organizzato su due turni, garantisce un servizio efficiente e cortese, contribuendo a rendere l’esperienza gastronomica ancora più piacevole. In cucina operano cuoche specializzate, pronte a soddisfare ogni esigenza del cliente con un menu variegato e di qualità. Il pesce utilizzato è rigorosamente fresco e a km zero, proveniente direttamente dal nostro mare, che dista pochi metri dal locale.

Non mancano opzioni alternative per chi non mangia pesce: i titolari, Guido Miscione, Francesca Sarchione (moglie) ed Evana Miscione (figlia), assicurano che anche i più piccoli troveranno piatti adatti ai loro gusti, come carne e patatine.

Il locale può ospitare fino a 150 coperti e offre anche il servizio d’asporto, mentre per il momento non è prevista la consegna a domicilio. Un altro punto di forza è il mantenimento dei prezzi dello scorso anno, nonostante il periodo complesso, garantendo un eccellente rapporto qualità-prezzo. Inoltre, sono accettati i buoni pasto Ticket Restaurant, una soluzione ideale per chi lavora e desidera pranzare fuori senza tornare a casa.

Durante i mesi estivi, la spaziosa area dehors all’aperto permetterà di pranzare e cenare all’aria aperta. Un’ulteriore comodità è riservata ai turisti e ai bagnanti della spiaggia di Rio Vivo: grazie alla posizione strategica del locale, potranno gustare un pasto completo in un ambiente climatizzato senza dover portare con sé il cibo o affrontare il caldo sulla sabbia.

“Le Frit c’est chic” offre anche la possibilità di prenotare per piccole cerimonie, compleanni ed eventi privati.

Di seguito, gli orari di apertura:

Dal 1° al 13 aprile: dal martedì al venerdì dalle 12:00 alle 15:00; sabato e domenica dalle 12:00 alle 15:00 e dalle 19:00 alle 23:00. Chiuso il lunedì.

Dal 15 aprile in poi: aperto tutti i giorni (escluso il lunedì) a pranzo e a cena, con orario 12:00 – 15:00 e 19:00 – 23:00.

Un ritorno atteso per tutti gli amanti della buona cucina di mare!