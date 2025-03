Ripresa nella notte la circolazione ferroviaria, lo sciame sismico prosegue: 16 le scosse registrate

TERMOLI. E’ ripresa nella a mezzanotte e mezza la circolazione ferroviaria sulla dorsale adriatica, era stata sospesa dopo il sisma di ieri sera.

Dopo la fine della verifica dello stato della linea da parte dei tecnici di Rfi a seguito di un evento sismico, la circolazione ferroviaria sulla linea Termoli – Foggia è tornata regolare.

Effetti sulla mobilità ferroviaria: rallentamenti fino a 160 minuti per i treni Alta Velocità e Regionali.

L’intervento si è reso necessario in via precauzionale tra Apricena e Ripalta per consentire la verifica dello stato della linea a seguito di un evento sismico che ha interessato la zona.

Intanto, lo sciame sismico è proseguito nella notte, dopo la scossa da 4.7 di magnitudo delle 20.37 di ieri sera, sono state nel complesso 16 i terremoti registrati dall’Ingv al largo della costa garganica, la cosiddetta linea delle Tremiti, come l’ha definita il presidente dell’Istituto Doglioni, di cui 14 oltre la soglia di magnitudo 2.0