Sbarcati al Porto di Termoli i mezzi dei Vigili del fuoco intervenuti a Tremiti, sul rogo esclusa matrice dolosa

IISOLE TREMITI. Rientrati al porto di Termoli, nella serata di oggi, i mezzi dei Vigili del Fuoco che erano partiti in precedenza per raggiungere San Domino, sull’arcipelago delle Isole Tremiti, dove questa mattina un incendio è divampato nella zona di Punta Secca, provocando l’esplosione di alcune bombole di gas immagazzinate presso il locale distributore di carburanti. Le fiamme hanno distrutto alcune strutture limitrofe, tra cui un magazzino utilizzato come ricovero per imbarcazioni e altro materiale (foto sull’Isola dalla pagina Riserva Marina).

Per domare l’incendio sono intervenuti i Carabinieri della locale stazione, guidati dal comandante Piarrulli, insieme ad alcuni volontari dell’isola, che sono riusciti a circoscrivere le fiamme evitando che si propagassero agli spazi verdi circostanti. Nel pomeriggio, al porto di San Domino sono sbarcate due autobotti e un mezzo antincendio dei Vigili del Fuoco di Termoli, inviati per completare le operazioni di spegnimento e bonifica dell’area colpita dal rogo.

Gli specialisti del comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Foggia, intervenuti per accertare l’origine dell’incendio, hanno escluso l’ipotesi di dolo. Intanto, i Carabinieri stanno conducendo le indagini sotto il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, alla quale verrà inviata una dettagliata relazione sull’accaduto.

L’area interessata dall’incendio è attualmente inagibile e nelle prossime ore verrà emessa un’ordinanza per la sua messa in sicurezza. Il distributore di carburanti, invece, è stato dichiarato agibile.