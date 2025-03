Scempio in piazza del Papa: gli incivili ci hanno stufato

TERMOLI. Saremmo davvero curiosi di sapere quanti di coloro che si sperticano di commenti negativi sui social poi, nel concreto, rispettano tutte le regole del comune vivere civile.

Perché è assurdo il livello di inciviltà che viene praticato sul territorio della città di Termoli. Non solo in zone dove è difficile scorgere gli abusi, se non con un accurato e minuzioso monitoraggio di aree e contrade, specie periferiche, ma anche in luoghi frequentatissimi, come può essere piazza Giovanni Paolo II.

Lì, accanto ai contenitori presenti per la raccolta di indumenti usati e di olio vegetale, si è formata una vera e propria micro-discarica.

Ora basta! Non è questo il biglietto da visita che vogliamo per la nostra città, in un abbrivio primaverile che prelude alla stagione turistica.

C’è chi ritiene che “gli incivili possono essere rieducati e gestiti”: intanto, si invoca la tolleranza zero, ma davvero senza sconti. Altrimenti non se ne esce.

Dai residenti emerge che «Il problema è il posizionamento a muro dei contenitori degli indumenti usati che consentono agli incivili di agire indisturbati a qualsiasi ora del giorno e sversare rifiuti venendo anche dai paese limitrofi».

Segnaliamo ancora una volta anche alle autorità competenti questo comportamento palesemente illecito, auspicando un più profondo controllo del territorio e sanzioni esemplari. Adottiamo le foto-trappola in modo più diffuso.

Ci sono anche angoli di ulteriore degrado, va programmata una pulizia straordinaria, ma occorre anche sapere in dettaglio dove intervenire.

Emanuele Bracone