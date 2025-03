Scontro tra Suv e Panda a Montenero, muore un 81enne

MONTENERO DI BISACCIA. Un incidente mortale è avvenuto questa mattina, intorno alle 10, sulla Provinciale 153, strada Chiatalonga, nel territorio di Montenero di Bisaccia. A scontrarsi sono stati una Fiat Panda e un SUV.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri d Termoli e Montenero, il 118 con i volontari della Misericordia dalla postazione di Montenero, la Polizia locale di Montenero e i Vigili del Fuoco del distaccamento Termoli. Il conducente della Fiat Panda, un uomo di 81 anni, è deceduto purtroppo in ambulanza durante il trasporto verso l’ospedale San Timoteo. L’altro conducente è stato trasportato anch’esso in ospedale per le cure del caso.