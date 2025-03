Scontro vicino al Tribunale tra due auto: una Volkswagen Taigo si ribalta, ma non ci sono feriti

LARINO. Violento impatto, quello della serata di oggi in viale Giulio Cesare, a Larino, tra una Volkswagen Taigo e una Fiat Punto, all’incrocio verso il Tribunale. La berlina si dirigeva verso il vecchio campo sportivo, mentre la Punto stava svoltando in direzione piazza del Popolo. A causa dello scontro, la Taigo si è ribaltata, ma per fortuna, nonostante la dinamica, nessuno è rimasto ferito.

Sul posto intervenuti i Carabinieri della compagnia di Larino, i Vigili del fuoco del distaccamento di Santa Croce di Magliano e il 118 Molise, con la postazione di Larino e i volontari della Croce di San Gerardo, che come detto non ha avuto feriti da trasportare.

In precedenza, sempre a Larino, c’era stata una vettura che ha subito un principio d’incendio, anche in questo caso sono intervenute le forze dell’ordine e la squadra in turno del 115.