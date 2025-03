TERMOLI. L’ennesima testimonianza di come sia complicato vivere in affitto a Termoli, a causa della cosiddetta “turistificazione”.

“Se hai una casa di proprietà, vivi. Ma se desideri affittarla, a maggio te ne devi andare”. È il paradosso che da anni Termoli vive.

La città, che ogni estate si riempie di turisti, sta affrontando una realtà difficile per i suoi abitanti. “Se hai una casa di proprietà, puoi viverci, ma se desideri affittarla, a maggio te ne devi andare”, racconta una cittadina che da oltre due anni è alla ricerca di un affitto stabile. La causa di tutto questo? Il mercato degli affitti brevi, che durante i mesi estivi invade la città, lasciando pochissimo spazio per chi cerca una sistemazione a lungo termine.

Le case di Termoli, un tempo punto di riferimento per i residenti, sono ora più ricercate come “case vacanza” che come residenze per chi lavora e vive nella città tutto l’anno. Famiglie come quella della nostra testimone, madre di tre figli, si trovano a dover fare i conti con un mercato immobiliare che sembra pensato esclusivamente per i turisti.

“Ogni estate, le case vengono affittate a turisti per brevi periodi. E noi, che abbiamo bisogno di una casa stabile, non possiamo trovarne alcuna”, racconta la donna. “La situazione è diventata insostenibile. Non possiamo continuare così”.

A Termoli, come in molte località turistiche, l’affitto per brevi periodi è diventato un business che lascia poco spazio alle necessità degli abitanti locali. La città si trova ormai davanti a un bivio: restare e cercare disperatamente una casa in un mercato inflazionato, oppure spostarsi nei paesi limitrofi, dove i costi sono più bassi e la disponibilità di alloggi maggiore.

“È uno squallore vedere come le porte vengano aperte per i turisti, ma non per noi, che viviamo qui tutto l’anno” aggiunge la cittadina, con un tono che riflette frustrazione e delusione. “Abbiamo bisogno di case dove poter vivere, crescere i nostri figli, lavorare, e invece ci ritroviamo a lottare contro un mercato che non ci dà speranza”.

I residenti di Termoli sono stanchi. Stanchi di una città che sembra pensata solo per i turisti, stanchi di un mercato immobiliare che non lascia spazio a chi ha bisogno di una casa stabile. “Spero che le istituzioni locali facciano qualcosa per fermare questa situazione. Le case vacanze vanno regolate, gli affitti brevi devono avere le stesse regole di quelli a lungo termine“. conclude la cittadina, che chiede a gran voce un intervento delle autorità competenti.

Con il mercato degli affitti in continua espansione e un numero crescente di turisti che invadono la città durante la stagione estiva, Termoli è chiamata a trovare un equilibrio tra le esigenze del turismo e quelle dei suoi abitanti. E mentre i residenti continuano a cercare una soluzione, la speranza è che finalmente qualcuno ascolti il loro appello.