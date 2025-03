“Stalli rosa”: presto in città questa nuova opportunità

TERMOLI. “Stalli rosa”: qualcosa si muove. Donne che avrebbero titolo per utilizzarli attendono con ansia che si passi all’atto concreto di quanto annunciato nell’autunno scorso,

«Da quando ho letto del nuovo regolamento approvato in giunta, a fine novembre, mi reco presso l’ufficio dei Vigili urbani per avere informazioni in merito, soprattutto sui Pass Rosa che deve essere richiesti. Per andare al Cup dell’ospedale vecchio devo lasciare l’auto in zona pretura per trovare un posto non a pagamento e che non sia multabile. Ogni volta che vado dai Vigili ricevo le risposte più disparate. Le ultime sono state che a brevissimo ci sarebbe stata una riunione in merito oppure “non c’è disciplina in merito”. Veramente al 7° mese di gravidanza sono stufa di sentire scuse per cose che invece nelle città vicine non accade, tipo Vasto», la lamentela che ci ha rivolto una nostra lettrice.

In merito, abbiamo chiesto lumi all’assessore Paola Cecchi, che sta curando questo aspetto in Giunta.

«Si concluderà a breve l’ter per l’istituzione degli stalli rosa, un gesto di cortesia e sensibilità verso le donne, iniziativa da me fortemente voluta, con cui vogliamo offrire un segnale concreto di attenzione e sensibilità verso le esigenze delle famiglie e delle donne in dolce attesa. La scelta di riservare spazi di sosta dedicati in prossimità di luoghi di pubblica utilità come ospedali, scuole e uffici si inserisce in un ampio quadro di politiche volto a migliorare la qualità della vita dei cittadini e a promuovere una mobilità più inclusiva e rispettosa di chi ha più bisogno, la sensibilità dell’Amministrazione comunale sicuramente incontrerà la sensibilità di tutti i cittadini termolesi; sarà un segnale di civiltà non occupare i posti ‘rosa’ così come quelli dedicati ai disabili.

Con delibera n. 328 del 22.11.2024 è stato approvato il regolamento già licenziato in commissione che adesso passerà al vaglio del Consiglio comunale prima della definitiva approvazione».