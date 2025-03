Termolesi Brava Gente: le sfide di Giulia Solli e Francesco Rotondella

TERMOLI. Questa volta la nostra rubrica Termolesi… brava gente non si rivolge ai “diversamente giovani” che, con la loro professione e le loro opere, hanno dato lustro alla città d’origine. Oggi, invece, vogliamo raccontare la storia di due ragazzi termolesi, giovani e pieni di ambizione, che, come tanti loro coetanei, hanno dovuto lasciare la propria città natale per costruirsi un futuro professionale.

Spesso, una volta diplomati, i ragazzi di Termoli sono costretti a cercare altrove opportunità di crescita, per la mancanza di strutture adeguate nel proprio territorio. Negli ultimi anni, qualche passo avanti è stato fatto, ma per chi ha grandi sogni e ambizioni, evidentemente non è ancora abbastanza.

È il caso di Giulia Solli e Francesco Rotondella. Giulia vive da dieci anni a Milano, la città più europea d’Italia, dove ha trovato la sua strada professionale, pur senza escludere nuove sfide e opportunità che potrebbero portarla ancora più in alto. Francesco, invece, dopo un periodo vissuto nella splendida Firenze, è tornato momentaneamente a Termoli per una pausa di riflessione. Stilista di moda, è alla ricerca di nuove ispirazioni, ma conoscendo il suo carattere caparbio, non ci stupirebbe vederlo presto ripartire per un’altra importante avventura.

Entrambi, pur avendo dovuto lasciare Termoli per realizzarsi, non hanno mai parlato male della loro città natale, anzi: la portano sempre nel cuore. E proprio qui, in questi giorni, si sono ritrovati per lavorare a un progetto speciale per l’estate termolese. Senza svelarvi troppo per non rovinarvi la sorpresa, possiamo anticipare che sarà un’iniziativa interessante e coinvolgente.

L’incontro con loro è stato anche un’occasione per sfatare certi luoghi comuni sui giovani, spesso dipinti come svogliati, senza ambizioni e interessati solo al divertimento. Giulia e Francesco dimostrano esattamente il contrario: talento, determinazione e voglia di fare. E come loro, fortunatamente, ce ne sono tanti in tutta Italia.

Termolesi… brava gente, anche tra i giovani che guardano al futuro con determinazione e passione.

Michele Trombetta