Termoli aderisce al ‘Piano Città’: al via la pianificazione integrata del territorio

TERMOLI. La Giunta Balice aderisce al Piano Città: al via la pianificazione integrata del territorio.

Si tratta di un’iniziativa di grande rilievo per lo sviluppo urbano di Termoli: l’adesione al Piano Città. Questo strumento strategico, promosso a livello nazionale dall’Agenzia del Demanio, mira all’ottimizzazione della gestione e valorizzazione degli immobili pubblici, con un approccio innovativo alla pianificazione territoriale.

Obiettivi e fasi operative del Piano Città

Il Piano Città si configura come un modello di pianificazione urbana che punta alla rigenerazione territoriale, alla sostenibilità ambientale e al miglioramento dell’efficienza dei servizi pubblici. Attraverso una serie di fasi ben definite, l’Amministrazione Comunale di Termoli intende sviluppare un piano integrato in collaborazione con l’Agenzia del Demanio e altri enti istituzionali.

Le fasi operative previste comprendono:

Fase conoscitiva: Analisi approfondita del contesto urbano e delle dinamiche socioeconomiche locali, con particolare attenzione al patrimonio immobiliare pubblico e agli obiettivi strategici da perseguire nel breve, medio e lungo termine. Fase concertativa: Sottoscrizione di un Accordo Quadro di collaborazione interistituzionale, che stabilisca le linee guida per l’attuazione del Piano. Fase di programmazione e progettazione: Elaborazione di un piano integrato per l’allocazione ottimale dei servizi pubblici, la valorizzazione del patrimonio culturale e l’attivazione di sinergie economico-sociali a beneficio della città. Fase di esecuzione: Implementazione concreta delle azioni pianificate, monitorando i progressi e gli impatti socio-ambientali delle operazioni in corso.

Un progetto per lo sviluppo sostenibile e l’inclusione sociale

L’adesione al Piano Città risponde pienamente agli obiettivi strategici promossi dall’Amministrazione Comunale di Termoli, incentrati sullo sviluppo sostenibile e sull’inclusione sociale. Attraverso la riqualificazione degli spazi pubblici e la valorizzazione delle risorse locali, si punta a creare un ambiente urbano più efficiente, accessibile e in grado di rispondere alle esigenze dei cittadini.

Il team di lavoro

Per garantire il successo del Piano Città, il Comune ha individuato un gruppo di lavoro che si occuperà delle diverse fasi operative del progetto. Il team sarà composto da:

Gabriella De Santis

Elisabetta Canonico

Ulisse Fabbricatore

Gianfranco Bove

L’amministrazione, attraverso il team, coordinerà le attività, gestirà la collaborazione con l’Agenzia del Demanio e garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati.

Con questa deliberazione, Termoli si inserisce in un percorso di innovazione e crescita urbana, mirando a una pianificazione territoriale più efficiente e sostenibile. Il Piano Città rappresenta una grande opportunità per la città, con benefici concreti per la qualità della vita dei suoi abitanti e per il futuro del territorio.