Termoli si tinge di colori e speranza con Viva Vittoria

TERMOLI. Termoli si tinge di colori e speranza in questo 8 marzo, con l’iniziativa “Viva Vittoria” che trasforma Piazza Monumento in un palcoscenico di solidarietà e impegno. Un tappeto di coperte colorate, realizzate a mano da donne di tutta Italia, prende vita come simbolo di resistenza, coraggio e solidarietà per tutte le donne vittime di violenza.

Questo progetto, nato nel 2015, ha come obiettivo quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla violenza di genere, raccogliendo fondi per sostenere progetti di aiuto concreto per le donne che hanno subito abusi. Le coperte, ognuna unica e fatta a mano, sono realizzate con tessuti diversi, dai colori vivaci e dai motivi simbolici, per raccontare storie di forza e speranza. Non sono solo oggetti da ammirare, ma veri e propri messaggi di sostegno, di chi ha scelto di unirsi a questa causa.

Ogni coperta venduta contribuirà a finanziare iniziative di accoglienza, supporto psicologico e reintegro sociale per le donne vittime di violenza, aiutandole a ricostruire una vita dignitosa e libera da paura. Questo è l’essenza di Viva Vittoria: unire la bellezza del gesto artistico alla solidarietà concreta, con un impatto positivo che non si ferma alla vendita delle coperte, ma si espande nella vita di chi ha bisogno di aiuto.

L’iniziativa coinvolge migliaia di donne in tutta Italia, che hanno creato insieme un movimento di solidarietà che supera i confini delle singole città. Oggi Termoli si fa testimone di questo grande messaggio di cambiamento, dimostrando che insieme possiamo fare la differenza. Le coperte colorate che adornano la piazza non sono solo un atto simbolico, ma anche un forte richiamo a non rimanere indifferenti. Ogni gesto conta, ogni coperta venduta è un passo verso una società che dice basta alla violenza.

L’evento di oggi non è solo un’esposizione, ma un’occasione per incontrarsi, riflettere e dare il proprio contributo. Termoli, con il suo cuore pulsante di solidarietà, diventa il simbolo di una battaglia che non si arrende. Ogni coperta è una mano tesa verso chi ha bisogno, e ogni partecipante è parte di un movimento che lotta per un futuro senza violenza.

Unisciti anche tu a questa causa: ogni coperta venduta è una dichiarazione di speranza, di forza e di solidarietà. Buon 8 marzo a tutte le donne, che con il loro coraggio e la loro bellezza sono il motore di un cambiamento che può trasformare il mondo.