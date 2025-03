Tra solitudine e indigenza, «Aiutiamo quest’uomo»

CAMPOMARINO. Nel silenzio di una comunità che si crede al sicuro, si nascondono spesso storie di sofferenza e solitudine che raramente vedono la luce. A Campomarino, un uomo di 65 anni vive una realtà drammatica. Dopo la triste vicenda del figlio in carcere e l’impossibilità di mantenere la propria casa, questa persona si ritrova ad affrontare una vita difficile, vivendo in una roulotte e senza risorse sufficienti per garantirsi anche i beni di prima necessità. Nonostante qualcuno si faccia vedere di tanto in tanto per fargli compagnia, l’urgenza di un aiuto concreto è ormai imprescindibile.

Quest’uomo, un residente di Campomarino, ha visto la propria vita stravolta da eventi drammatici. Dopo aver perso la casa a causa della difficile situazione economica, la sua unica “dimora” è diventata una roulotte, un rifugio che, seppur temporaneo, è l’unico posto dove può trovare rifugio. Il reddito di cittadinanza che riceve è insufficiente a garantire una vita dignitosa, e spesso non riesce nemmeno ad avere accesso al cibo necessario per sopravvivere.

Nonostante la solitudine, l’uomo non è completamente isolato: ogni tanto qualcuno si ferma per fargli visita e offrirgli un po’ di compagnia, ma questo non basta a colmare le sue necessità vitali. A 65 anni, senza una rete di supporto stabile e senza una casa, le sue condizioni di vita sono critiche.

La vita di quest’uomo è un esempio di come fattori come la disoccupazione, la povertà e le difficoltà familiari possano trasformarsi in un ciclo senza fine di disperazione. La condizione di solitudine, aggravata dal carcere del figlio, ha contribuito a una frattura profonda non solo sul piano emotivo, ma anche su quello pratico, creando un vuoto che oggi appare insostenibile.

Il reddito di cittadinanza, purtroppo, non è sufficiente a coprire le necessità di base: né una casa, né il cibo, né le spese mediche. Il rischio è che, senza una risposta concreta, questa persona continui a vivere in una condizione di degrado, senza alcuna speranza di recuperare una vita dignitosa.

La comunità di Campomarino non può restare indifferente di fronte alla sofferenza di uno dei suoi cittadini. È necessario che le istituzioni locali, in primis il Comune, intervengano in modo concreto per garantire un futuro migliore a questa persona. La richiesta è chiara: un’abitazione dignitosa, l’accesso a servizi di assistenza sociale adeguati e il supporto necessario per rimettersi in piedi.

Le risorse ci sono, ma devono essere mobilitate con urgenza. La disponibilità di centri di accoglienza, alloggi temporanei e strutture di supporto deve essere ampliata e resa facilmente accessibile a chi vive in condizioni di estrema vulnerabilità. È necessario che l’intera comunità, insieme alle istituzioni, si faccia carico delle sue necessità, offrendo un aiuto concreto e immediato. Solo così si potrà dare una risposta adeguata a chi vive nella sofferenza e nella solitudine.