Ufficio postale inagibile dopo l’assalto esplosivo a Portocannone, gli utenti dirottati a Campomarino

PORTOCANNONE. Poste Italiane comunica che l’assalto esplosivo avvenuto la notte tra il 16 e il 17 marzo sull’Atm Postamat di Portocannone, oltre a danneggiare irreparabilmente il dispositivo automatico, ha provocato danni tali da costringere l’Azienda a interrompere temporaneamente l’operatività dell’ufficio postale di via Papa Giovanni XXIII.

Poste Italiane comunica di aver già predisposto i sopralluoghi tecnici per valutare i danni e per avviare le conseguenti attività finalizzate agli interventi necessari per la riapertura dell’ufficio postale di Portocannone.

Intanto, l’Azienda ha predisposto una misura emergenziale per dare continuità ai servizi attivando già da domani, mercoledì 19 marzo, uno sportello temporaneo interamente dedicato ai cittadini di Portocannone presso l’ufficio postale di Campomarino.

La postazione, abilitata a tutti servizi postali e finanziari, compresi quelli “radicati” come le operazioni sui libretti di risparmio e sui conti Bancoposta e il ritiro della corrispondenza non consegnata per assenza del destinatario, sarà disponibile secondo il consueto orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35.

Si ricorda che l’ufficio postale di Campomarino è dotato di Atm Postamat, attivo sette giorni su sette per il prelievo di denaro contante e per tutte le operazioni consentite.