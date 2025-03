Via Pepe: ordine, decoro e addio alle soste selvagge?

TERMOLI. Il progetto di installazione dei dissuasori nelle aree pedonali della città continua a dare ottimi risultati, con un impatto positivo sulla sicurezza e sulla viabilità. Dopo l’efficace intervento in via Giappone, oggi si è provveduto posizionare i birilli e a disegnare il punto in cui compariranno i dissuasori in via Pepe, traversa del cinema Oddo, risolvendo un ulteriore punto critico per la sosta irregolare.

L’ordinanza che ha dato il via a questa iniziativa, che riguarda anche via De Gasperi, è stata emessa a seguito delle segnalazioni di residenti e dell’analisi delle problematiche legate alla sosta selvaggia, che ostacolava la sicurezza dei pedoni e il regolare flusso del traffico. Con l’installazione dei dissuasori, la città sta facendo un passo importante per migliorare la vivibilità e la sicurezza nelle aree pedonali.

I dissuasori sono stati già posizionati in tratti selezionati di via Giappone, dove il marciapiede adiacente alla piscina comunale è stato finalmente liberato dalle auto in sosta, e in via De Gasperi, tra i civici 77 e 47/b. Grazie a queste misure, i cittadini possono finalmente camminare in tranquillità, senza rischiare di essere ostacolati dalla sosta selvaggia.

Oggi, come detto, è stato il turno di via Pepe, dove i dissuasori verranno installati nei prossimi giorni per garantire che anche questa zona della città sia protetta. Il tratto interessato è ora libero da ostacoli, e il flusso pedonale e veicolare potrà finalmente proseguire senza problemi.

L’ordinanza stabilisce che tutti i cittadini devono rispettare le nuove disposizioni, e che saranno previsti controlli da parte delle forze di Polizia stradale per far rispettare le norme. Questo intervento segna un passo significativo per la sicurezza e il benessere della comunità, rispondendo alle esigenze di residenti e amministrazione locale.