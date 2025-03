Affitti brevi e senzatetto, Pd: “Servono risposte concrete e un piano casa urgente”

TERMOLI. Il 25 marzo 2025, in occasione del “Viaggio nel Terzo Settore”, la segretaria nazionale del Partito Democratico, Elly Schlein, è intervenuta a Termoli, partecipando a un incontro di confronto e ascolto con realtà associative e cooperative locali. Durante l’incontro, il Pd ha sollevato il tema dell’aumento dei senzatetto e degli affitti brevi, chiedendo politiche pubbliche concrete per affrontare la crescente crisi abitativa nel territorio.

La visita di Schlein è iniziata presso la Caritas territoriale e ha proseguito alla comunità Faced-Il Noce, accompagnata da esponenti del Pd come Marta Bonafoni, coordinatrice della segreteria nazionale, Caterina Cerroni, segretaria dei giovani democratici, e Ovidio Bontempo e Vittorino Facciolla, rispettivamente segretario regionale e consigliere regionale del Pd.

«Il viaggio nel terzo settore – ha dichiarato Bonafoni – mira a far conoscere queste realtà e il bisogno crescente. In una comunità che ospita anche senza fissa dimora, ci raccontano di un bisogno in aumento, senza risposte adeguate. Denunciamo da mesi che il Ministro Salvini non è in grado di fare un piano casa».

Le risposte innovative sono ancora attese, con la speranza di poter trovare soluzioni concrete.

«È fondamentale capire come recuperare queste marginalità», ha aggiunto Caterina Cerroni. «Questo è un viaggio che dà voce a un settore troppo spesso ignorato».

Il Pd, quindi, riparte dal sociale: «Questa tappa è fondamentale per il tour che il PD sta facendo a livello nazionale», ha affermato Bontempo. «Il PD investe nel sociale».

«Fino ad ora si è fatto poco», ha concluso Facciolla. «La Regione non ha messo più soldi. L’ultimo anno in cui il capitolo è stato rimpinguato è stato il 2017. Noi chiediamo di riallinearci».