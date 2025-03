Alberto Manfredi Selvaggi nuovo presidente di  AssoArpa

CAMPOBASSO. Alberto Manfredi Selvaggi, direttore generale di Arpa Molise, è il nuovo presidente di AssoARPA,

l’Associazione che riunisce le Agenzie regionali e provinciali per la protezione ambientale ed opera, su base nazionale, al fine di realizzare elevati livelli di integrazione e sviluppo delle relative politiche strategiche.

La prestigiosa nomina è avvenuta lo scorso 13 marzo, nell’ambito dell’ultima seduta dell’Assemblea di AssoArpa nel corso della quale si è delineato il futuro dell’Associazione e sono state trattate importanti tematiche, che vanno dalla continuità di quanto finora espletato sino a ricomprendere elementi e temi innovativi.

Tale nomina rappresenta non solo il riconoscimento del ruolo attivo da sempre svolto dall’avvocato Manfredi Selvaggi nell’ambito del Sistema Nazionale delle Agenzie Ambientali e della stessa Associazione, ma si connota, altresì, quale efficace strumento di visibilità, in ambito nazionale, per la realtà molisana ed il sistema regionale, nonché quale concreta opportunità di partecipazione attiva alle politiche ambientali realizzate nel contesto del Sistema agenziale.